Bán Lászlónak mára csak a tippmix és a sok tv-meccs maradt

Ilyen-olyan bajai miatt körülbelül tíz éve nem volt már focimeccsen. Bán Lászlónak (83), a legendásnak is nevezhető baranyai labdarúgóedzőnek természetesen hiányzik is a helyszíni „szemle”, de az általa játszott tippmix és a televízióban a sok mérkőzés kielégíti.

Nevezhető ez szobafogságnak is, de azért a családi házban még nagy nehezen közlekedik a négy falon kívül is. Tegyük gyorsan hozzá, hogy két mankóval, úgy pedig azért nem egyszerű a járás. Amíg jó idő volt, még le-lebotorkált az emeletről az udvarba, a fél napját ott töltötte. Mára azonban maradt inkább az emelet, meg néha a földszint, ahová csak nagy nehézségek árán tud lemenni.

– Lábadozom, sokat szenvedtem eddig – számolt be ottjártunkkor röviden az egészségi állapotáról. – Öt éve mindkét térdem tropa lett, tavaly volt egy esztendeje, hogy gyógyíthatatlannak mondott betegség miatt háromszor megműtöttek. Jó régóta már csak a különféle kezelések miatt hagyom el a házat. Persze, akkor is csak segítséggel. Körülbelül tíz éve nem voltam személyesen focimeccsen, a pályák hangulata hiányzik, mára maradt a tippmix, amit rendszeresen játszom és a sok tv-meccs, ezek kielégítenek.

Még jó, hogy a barátok közül néhányan azért néha rányitják az ajtót. Így legalább lehet emlékezni, felidézni a régi szép időket. De akkor sincs egyedül, ha ők éppen nem látogatják meg. Ott van a felesége, aki rendszerint a földszinten tesz-vesz, és körülötte a három macska, Juci, Marci és Mogyi is, utóbbi Bán László nagy kedvence. Még mindig szívesen főz, hetente háromszor-négyszer meg is teszi, elmondása szerint a kakaspörköltje verhetetlen. Már csak a családot szolgálja ki a főzőtudományával, régebben a haverok, a játékosok, az edzők, a sportvezetők közül sokan megnyalták mind a tíz ujjukat, miután megették azt, amit összehozott.

– Érdekes lett a világ, fociszempontból is – mesélte. – A mi időnkben edzőként négy-öt évre tudtam előre tervezni, most pedig két vereség után máris kirúgják a trénert. Egyáltalán nincs meg a bizalom velük szemben, ami nem jó. Arról nem is beszélve, hogy milyen nagy pénzek vannak mostanában a magyar futballban. Csak hát a minőség…

Bán László még mindig a jó borok barátja.

– És az embereké is – tette hozzá. – Imádom őket, bár ezzel a pályafutásom során bizony többen is visszaéltek. Ennek ellenére nem haragszom rájuk.

Orfűn búcsúzott

Harminckét évig edzősködött, csak baranyai csapatoknál. A megyei III. volt a legalacsonyabb, az NB II. a legmagasabb osztály, ahol működött. Utóbbiban Mohácson, Véménden és Sellyén tevékenykedett. A csúcs a Sellye volt, ahol megszakításokkal kilenc és fél évet húzott le. Utoljára Orfűn dolgozott, ott búcsúzott az általa annyira szeretett kispadtól.

De nemcsak trénerként szolgálta kedvenc sportágát, hanem más pozíciókban is. Volt a Pécs Városi Labdarúgó Szövetség elnöke, a Bicsérd szakosztály-vezetője, és irányította a megyei öregfiúk-bajnokságot is. Kitüntették a Baranya Labdarúgásáért Érdemérem arany fokozatával. A gépésztechnikusi végzettséggel rendelkező, valaha a járási tanácson műszaki ellenőrként, majd a PIK-nél művezetőként dolgozó Bán Lászlónak három lánya, három unokája és két dédunokája van. A családot nőuralom jellemzi, az utódok közül csak egy a fiú.

