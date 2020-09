Bárkit megverhetnek a világon

Második szezonját kezdte meg a PMFC szimulátorosaként az F1 Hungary Liga legmagasabb osztályában (elit liga) Szélig Dániel, aki tavaly is esélyes volt a bajnoki cím megszerzésére.

– Amikor csatlakoztam a csapathoz, nem gondoltam, hogy ennyire átragad rám az a lelkesedés, amit a korábbi tagok már képviseltek. Ahogy telt az idő egyre inkább éreztem magaménak a klubbot, és a sikereimet már nemcsak magam, hanem a PMFC miatt is el akartam érni. Érzem, hogy fontos vagyok a csapatnak és, hogy sok embert érdekel a teljesítményem. Büszke vagyok arra, hogy a PMFC csapatát képviselhetem az ország legjobb ligájában – árulta el lapunknak Szélig.

A korábbi bajnok hatására újabb tehetséges Forma-1-es szimulátorossal bővült a pécsi klub. Gyimesi Gergő pedig a második vonalból (Akadémia) már be is verekedte magát az első osztályba, ahol szintén jó versenyeket futott. Így nyugodtan kijelenthető, eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

– Hatalmas tapasztalat van már a szememben ahhoz, hogy meglássam a Gyimesihez hasonló tehetségeket. Nem nagyon van mit neki tanítanom, mert a képessége megvan ahhoz, hogy egy nap bajnok lehessen az Elit Ligában. Már csak tapasztalatot kell gyűjtenie és higgadtságot kell felépítenie. Attól függetlenül, hogy a PMFC-nél klubtársak vagyunk, a pályán magunkért versenyzünk, és le akarjuk győzni egymást. Így feltétlenül nem készülünk együtt technikailag, de figyelemmel kísérem fejlődését, és ha bármi kérdése adódott, mindig igyekeztem neki segíteni bármi legyen is az – folytatta, kitérve arra is, mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson hozzájuk. – Alsóbb osztályokban élmezőnyben lenni, mindezt úgy, hogy fair és korrekt mód viselkedik a pályán. Ezenkívül aktivitás, lojalitás és fejlődni akarás kell!

A legjobb magyar versenyzők között tehát már két pilótája is van a Pécsnek, azt viszont sokszor nehéz lemérni, hogyha egy nemzetközi megmérettetésen – akár kontinens, akár világversenyről beszélünk – hol végezhetnének.

– Azt gondolom, hogy ez szabályzatfüggő. Az F1 Hungary Liga versenyeire kialakított szabályrendszerünkben bárkit megverhetünk a világon. Összetett kérdés ez, hiszen maga a Forma-1, mint sport is az, így az e-sport részének a versenyképesség kérdése is az tud lenni – jelentette ki határozottan Szélig.

Rengeteg időt fordítanak gyakorlásra

Az F1 Hungary Liga pilótái a valós Formula–1-es futamok felét szokták nagyjából teljesíteni, viszont a versenyhétvégét (időmérő és futam) egy napba sűrítik. Ehhez ugyanúgy fel kell építeniük a taktikájukat, hiszen a program a gumik kopását is a verseny hosszához igazítja. Bár szezononként nyilvánvalóan nem cserélik a PlayStation 4-et a szimulátorosok, de a Codemasters fejlesztőcsapata mindig elvégez kisebb-nagyobb módosításokat az évente megjelenő játékon. Így a virtuális térben versenyző pilótáknak is sok időbe telik, amire átállnak az új körülményekre, és utána is folyamatosan gyakorolják a pályákat. Éppen úgy, ahogy az élőben volán mögé ülő társaik.

– Változó és pályafüggő, hogy mennyit készülök. Van olyan verseny, ami sok időt igényel, van, ami kevesebbet. A minimum nagyjából öt-hat órát jelent. Általában három, a mezőnnyel közös gyakorlás van. Illetve van egy-két edzőtársam, akivel taktikát dolgozunk ki, vagy az ERS-használatot beszéljük meg, esetleg a kerék-kerék elleni küzdelmeket és íveket gyakoroljuk, hogy ha élesben arra kerülne a sor, már ismerjük, hogyan helyezkedjünk. A szezonokat mindig jóval több gyakorlás előzi meg. Mindig sok időbe telik, mire az új játékban is megtaláljuk a határokat – vallotta Szélig.

Képünk illusztráció.