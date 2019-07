Bartha Panna vereséggel nyitott az EYOF-on

Szombaton kora reggel már megérkezett Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) a magyar csapat.

A népes küldöttségben (88 magyar fiatal méretteti meg magát, szagolhat bele az olimpia légkörébe) a teniszezők között két pécsi is ott van: a Pécs Városi Tenisz Club tehetsége, Bartha Panna, valamint a klub edzője, Guoth Ambrus is.

– Számomra nagy megtiszteltetés itt lenni, rengeteg pozitív energiát szív be az ember a sok nemzetet, sportolót látva – fogalmazott lapunknak a helyszínről Guoth Ambrus, a magyar csapat egyik edzője (a vezetőedző Pelva Gábor). – Hálás vagyok a szövetségnek és a klubomnak is, hogy ezt lehetővé tette, igyekszem jó munkát végezni. A hangulat remek, a szervezésre sem lehet panasz. A csapatunkban mindenki nagyon közvetlen és mindenki segít a másiknak, ha szükség van rá. A hely jó, a szervezés pontos és precíz, a szállás és a kaja egyszerű, de végül is sportolni jöttünk! Szeretnénk elérni, hogy mindenki hozza ki magából a maximumot, élvezze a lehetőséget és tegyen meg mindent azért, hogy sikeres legyen. A felkészülés jól sikerült, a munkát elvégeztük.

Bartha Panna számára tegnap délelőtt meg is kezdődött az ifjúsági olimpiai fesztivál. Sajnos nem voltak jók az előjelek az osztrák Anna Lena Ebster elleni meccs előtt, ugyanis az egyik edzésen bokasérülést szenvedett, így aztán az is kérdéses volt, hogy egyáltalán tud-e játszani – végül pályára tudott lépni, ám szoros meccsen 6:2, 3:6, 9:11-es vereséget szenvedett. Egyesben ezzel be is fejeződött Bartha Panna számára a viadal, párosban azonban még játszani fog az EYOF-on.

A kép illusztráció.