Bátorfi távozott a komlói csapattól

Megváltozik a komlóiak kerete, Bátorfi Zoltán ugyanis a Szécsénybe igazolt. A helyére Katus Krisztián jön Celldömölkről.

A tíz csapatos mezőnyben a hatodik helyet szerezte meg legutóbb a Komló az asztalitenisz férfi Extraligában, a legmagasabb szintű csapatbajnokságban. Ahogy Pintér Zoltán vezetőedző megfogalmazta, ez a helyezés megfelel az elvárásoknak.

– A 4–7. hely valamelyikére vártam magunkat, ez bejött – mondta a tréner. – Rosszul kezdtünk az elején, aztán szerencsére magunkra találtunk.

A komlóiak kerete megváltozik, Bátorfi Zoltán eltávozott, Szécsénybe igazolt. Ő negyven meccset játszott az Extraligában, ezeken 23-szor nyert, 17-szer kikapott, a teljesítménye 57,5 százalékos volt – a helyére Katus Krisztián jön Celldömölkről. Sabján Gergely (16 győzelem/28 vereség, 36,4 százalékos mutató) és Kanabé Szilárd (15/24, 38,5 százalék) marad, számukra ezekben a hetekben a válogatott edzőtáborai jelentenek elfoglaltságot.

Az Extraligában még nem ejtették meg a sorsolást, annyi viszont már biztos, hogy továbbra is tíz csapat szerepel ebben az osztályban.

A komlói női asztaliteniszezők az NB I.-ben szerepeltek, ott tíz klub versengésében szintén a hatodik hely lett az övék. Pintér szerint eléggé kaotikus volt a helyzet, a végén akadt olyan meccs is, amire nem tudtak elutazni. Itt valószínűleg változik a kiírás, mert kevés a csapat, ezért várhatóan két csoportot (Kelet és Nyugat) alakítanak ki. Komlóról elment Rétyi Virág (5/28, 15 százalék), viszont visszatér a fiatal Kovács Mirella, aki mindössze 16 esztendős, a szerepeltetése azért szükséges, mert innen kezdve minden együttesben egy U21-es játékost kell nevezni. Pintértől tudjuk, hogy még valakit igazolnak majd. Azt is ő árulta el, hogy minden bizonnyal a felesége, Pintér-Csuti Éva (23/25, 48 százalék) lesz a hölgyeknél az edző.