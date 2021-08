Bátortalanul támadott a Szentlőrinc Szolnokon

Pontszerzéssel nyitotta ezt az NB II.-es labdarúgó idényt a Szentlőrinc csapata.

Marián Sluka tanítványai ezúttal is Szolnokon rajtoltak, s bár a hazaiak ezúttal is szereztek gólt, ez Grumicséknak is sikerült. Egy kis keserűség csak azért maradhatott bennük, mert a vezetés megszerzése után azonnal egyenlíteni tudtak a vasutasok.

– Tipikus első fordulós mérkőzésen vagyunk túl, amely óvatos játékot hozott egyéni hibákkal és rossz döntésekkel.

Másra nem is számítottam, mert, mint ahogy nálunk, az ellenfélnél is rengeteg az új futballista. Próbálták azt csinálni a fiúk, amit megbeszéltünk, a védekezésre nem is lehet panasz, de támadásban bátortalanok voltunk – nyilatkozta Marián Sluka a mérkőzést követően.

A Lőrinc mezét egyébként kilenc újonc húzta magára a Szolnoki Máv FC ellen. Tamás, Németh, Grumics, Maduka, Jancsó, Erdélyi, Kiss-Szemán, Sinanovic és Hesz is debütált.