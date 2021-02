Bátran állnak a Mohács elébe

A listavezető Mohács az újévben poraiból feltámadó Szederkényt fogadja az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály szombati szomszédvári rangadóján. Az újabb őszről elhalasztott fordulóban a Pécsvárad a Sellyével csap össze, míg a PEAC a Boda vendége lesz.

Február 6., szombat, 13.30

Mohács (1.)–Szederkény (13.)

Mivel a Pécsvárad és a Villány leikszelt egymással szerdán, vesztett pontok tekintetében a Mohács előnye az előbbivel szemben nyolc, míg az utóbbival szemben tízpontosra nőtt. Azonban még nem bontják a pezsgőt a Duna-partiak, hiszen rengeteg mérkőzés vár rájuk.

Kvanduk János, a Mohács edzője: – Az előző hétvégén a Komló ellen bebizonyítottuk, hogy bele tudunk állni egy kemény, fizikális küzdelembe is, amiből mi jöttünk ki jobban. Akkor is nyerni tudtunk, amikor szenvedni kellett. Ugyanakkor hiányzik még a játékosaimból az a magabiztosság, ami könnyebben lendíthetné át a csapatot a nehéz helyzeteken. Volt olyan időszak, amikor elég nagy pánik uralkodott a pályán. Hogy mit várok a Szederkény ellen? Minden ellenfél megnehezítheti a dolgunkat. Nem gondolom, hogy olyan jók lennénk, hogy bárki is esélytelenül lépne pályára ellenünk. De mindezek ellenére nagyon remélem, hogy a játéktudásunk érvényesülni fog a mérkőzésen. Ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen a csapat, folyamatosan nyerni kell. Egyelőre e tekintetben mi elég jó úton haladunk – tette hozzá a tréner.

A Szederkény az őszi szezon során végig nyeretlen maradt, viszont az új évben már két győzelme is van.

Kása Péter, a Szederkény játékos-edzője: – A formajavulás annak köszönhető, hogy most hétről hétre edzünk. Augusztusban lejátszottuk az első meccsünket a Pécsváraddal, aztán két hétre karanténba kerültünk. De az ezt követő időszak is nagyon rapszodikus volt a vírus miatt. Január 4-én viszont rendesen el tudtuk kezdeni a munkát, és úgy gondolom, hogy folyamatosan lépünk előre. Reméljük, hogy márciusra elérjük azt a szintet, ahol lenni szeretnénk. A Mohács ellen is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. A kupában már összecsaptunk velük, akkor egy szoros meccsen kaptunk ki 2-1-re. Azóta nyilván fejlődött az ellenfelünk, egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Remélem, hogy felszabadultan és bátran fogunk futballozni.

Szentlőrinc II. (3.)–Kétújfalu (14.)

A Szentlőrinc II. és a Kétújfalu az új évben 1-1 meccset pótolt be az őszi szezonból, méghozzá mind a ketten a Pécsvárad „áldozatai” voltak. Az előbbi hármat, míg az utóbbi tizenegyet kapott a címvédőtől. Tehát a tét az első idei győzelem megszerzése, amire a hazaiaknak nagyobb esélye van. Ugyanakkor nagy érvágás lehet a szentlőrinciek számára, hogy házi gólkirályuk, Gellén Dávid már a Villány csapatát erősíti.

Február 6., szombat, 11.00

Sport36-Komló (11.)–Thermal Spa Siklós (12.)

A Komló nagyon erős csapatok ellen kezdte az évet, előbb a PEAC-cal, majd a Moháccsal csapott össze. Tóth Máté együttese a pécsiekkel leikszelt, viszont a Duna-partiak ellen kikapott. Miltnerék most a tabellán közvetlen rivális Siklóst fogadják, s ezúttal már mindenképp nyerniük kell, ha nem akarnak az alsóházban megragadni. A siklósiak az első 2021-es pontjukra vagy pontjaikra hajtanak. Az előző hétvégén a Szederkénytől 2-1-re kaptak ki.

Február 7., vasárnap, 14.00

Pécsvárad R-Bus (4.)–Sellye O és R (10.)

Újra pályán a Pécsvárad is, amely három hét leforgása alatt a hatodik meccsét fogja lejátszani vasárnap. Varga László együttese remek veretlenségi szériát produkált, így a sok idei pótolt meccsnek köszönhetően már negyedik a tabellán. Azonban a szerdai, Villány elleni pontvesztés nagyon sokba kerülhet, ha címet szeretnének védeni Krapeczék. A Sellye nem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Kovács Imre gárdája legutóbb 3-0-ra kiütötte a szintén jó formában lévő Szederkényt.

Boda-Andrics és Tsa Kft. (9.)–PTE-PEAC (7.)

A hétvége egyik legizgalmasabb párosítása lehet ez. Az utóbbi 1-2 évben megerősödő Bodával bárkinek meggyűlhet a baja a mezőnyben, még az egyik legerősebb csapatnak tartott PEAC-nak is. A pécsieknek nagyon kell a három pont, hiszen egy győzelemmel a Bólyt megelőzhetik, az ötödik PVSK-t pedig beérthetik a tabellán. Ellenkező eseteben a Boda ugorhat kettőt, amivel pont hétvégi riválisát érheti utol.

