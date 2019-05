Bebiztosította ezüstérmét a PEAC labdarúgócsapata, amely a rivális Szederkényt verte meg hazai pályán 3-1-re a Gienger Megyei I. osztály utolsó előtti fordulójában.

A pécsiek már az első félidőben eldöntötték a rangadót, hiszen Lauer duplájával és Makai találatával 37 perc játék után három gólos előnyhöz jutottak. A második félidőre ugyan feljavultak a vendégek, de ez csak a szépítésre volt elég. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy az utolsó fordulótól függetlenül is Fazakas András együttese – a Pécsvárad mögött – a második helyen fejezi be a szezont.

PEAC–Szederkény 3-1 (3-0)

Pécs, Verseny utcai sporttelep. V.: Horváth György. PEAC: Házenauer – Gál (Magyar, 35.), Pinczés, Molnár G., Jeránt – Wieland –Horváth V., Lauer (Simon, 80.), Grabarics, Gelencsér B. (Bódis, 87.) – Makai. Edző: Fazakas András. Szederkény: Andorkó – Werner (Zsebe G., 62.), Mándity (Troszt, 91.), Hideg, Kása – Hoffmann, (Kopeczky, 25), Grassy, Kiss I., Máté Gy. (Hidasi, 72.) – Zsebe D., Rázsics (Hergenrőder, 72.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Lauer (5., 37.), Makai (37.), illetve Grassy (77.).