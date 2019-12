Begyűjtötte negyedik vereségét is a PVSK

Negyedik vereségét is begyűjtötte az NB I.-es bajnokságban a PVSK-Veolia férfi kosárlabda csapata, mivel Smithék védekezése most sem működött igazán, ráadásul a lepattanók is a vendég Sopronnál kötöttek ki.

Jó előjelekkel indult neki a Sopron elleni találkozójának a PVSK. A vendégek egyrészt kilenc vereséget követően érkeztek a Lauber Dezső Sportcsarnokba, másrészt a bemelegítés alatt úgy tűnt, minden hazai játékos kellően tűzbe jött ahhoz, hogy a két rossz passzban lévő alakulat meccsén kibrusztolja a győzelmet. Ehhez képest gyorsan lehűtötte a pécsi szurkolók lelkesedését is, hogy 11-0-os rohanással nyitottak a soproniak. Ebben az időszakban legfeljebb Diggs új frizurája volt üde színfoltja a Panthers­nek, az amerikai kiscsatár viszont most sem hozta a tőle korábban látott teljesítményt. Ráadásul Horti és Smith első pontjai enyhe fájdalomcsillapítónak bizonyultak a negyed végére, hiszen maradt a 11 pontos különbség a két alakulat között, majd a nagyszünetre is 49–38-al ment a két gárda.

A fordulást követően csak tovább nőttek a PVSK gondjai. A vendégek továbbra is uralták a gyűrűk alatti területet, ráadásul visszaesett a második negyedhez képest a hazai támadások hatékonysága. A nézők nagyjából 14 perccel a meccs vége előtt már érezték, hogy ez nem lehet meg. Csirke Ferenc is hasonlóan gondolhatta, mert Diggs mellett már Horti is csak perceket kapott a végéig, ami súlyos arányú vereség lett. Még úgy is, hogy a fiatalok a végén nagyon akartak.

– Gratulálok a Sopronnak! Szakmailag nem akarok bele menni. Aki ért a kosárlabdához, látja, mi volt a probléma. Egy-két játékos hozzáállását nem értem – nyilatkozta Csirke Ferenc, a PVSK vezetőedzője.