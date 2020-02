Beindult az élet a PMSC Öregfiúk új irodájában

A régi Sörház utcai, több évtizede bezárt klubházra már csak az idősebbek emlékezhetnek. Most viszont valami újnak, hasonlónak lehetünk tanúi, a Pécsi MSC Öregfiúk Egyesület esetében. A piros-feketék nagyjai szombattól a belvárosban már irodával, afféle klubszobákkal is dicsekedhetnek – olvasható a Pécsi Újság.hu cikkében.

A korosabb, de örökifjú legények Mészáros Ferencet szavazták meg elnöknek. A pécsi drukkerek nagy kedvence természetesen ezt a megbízatást nem utasíthatta vissza. Bár még nincsen minden a helyén, de ez egy költözködés idején természetes dolog. Egy új televízió ellenben már a falon várja, hogy bekapcsolják, szóval meccset már lehet nézni.

Ehhez a székek, meg az asztalok is ott állnak a Jókai tér 2-ben, az első emeleten, néhány lépésnyire a Széchenyi tértől.

– Régi igény volt, hogy legyen egy hely, ahol rendszeresen összejöhetünk – árulta el Mászáros Ferenc. – Mióta a PMSC Öregfiúk Egyesület létezik, terveztük ezt a dolgot. Próbáljuk majd belakni az irodát, de a szombati, félig-meddig ünnepélyes nyitányra még nem került minden a helyére. Hamarosan kiteszünk régi képeket, serlegeket egyaránt.

– Szó esett ezek tágabb körű összegyűjtéséről is.

– Van ilyen szándékunk. Felhívással szeretnénk fordulni minden korábbi játékoshoz, sportvezetőhöz, drukkerhez. Ha valakinek a birtokába akad olyan ereklye, amit fel tud ajánlani egy kiállítás javára, akkor azt szívesen fogadjuk. Nem örökbe kérjük, átvételi elismervényre, leltárba véve akarjuk gondozni a tárlat anyagát. Persze aki lemond róla, megteheti, ám ezt senkitől sem kívánhatjuk. Számunkra minden tárgy érték, ami most ott lapul valahol egy fiókban, szekrény mélyén. Zászló, melegítő, feliratos kávéscsésze, fotó, ülőpárna, futballcsuka, sokáig lehetne még sorolni. Nemrég felbukkant egy olyan mez, ami 1970-ből való, lila-fehér. A Newcastle United ellen ilyenben volt a pályán az akkori nyertes alakulat, a Vásár Városok Kupájában. Már azt hittük, nem létezik belőle egy sem, valaki mégis felajánlotta dr. Páva Zsolt korábbi polgármesternek. Az ilyen darabokat nagy becsben fogjuk tartani.

– Szerveznek egyéb programokat is maguknak, meg a nézőknek?

– Természetesen igen! Beszélgetéseket, élménybeszámolókat is tartunk majd, meg közös meccsnézést úgyszintén. Emellett tárgyalunk az öregfiúk összecsapásairól. A magyar válogatott mellett a Dárdai Team ellen ismét meg kívánunk mérkőzni. Szóval elképzelésekben nincsen hiány. Azt tapasztaltuk, létezik az ilyen eseményekre érdeklődés. Meg mi is szívesen futunk még pár percet a labda után.

– Korábban felvetődött a lehetősége, hogy a mai utódokért is tennének valamit.

– Hála az égnek sokan vagyunk tagok a Pécsi Dózsából, a Pécsi MSC-ból, meg a Pécsi MFC-ből verbuválódva. A kapcsolati tőkénket latba vetve talán hasznosíthatjuk magunkat. Erre léteznek másutt példák, mostantól mi is rálépünk erre az útra.