Belevágtak az alapozásba

Elkezdte a PMFC az augusztus elsején kezdődő labdarúgó NB II.-re való alapozását. A következő hat és fél hétben igyekszik Vas László és stábja olyan állapotba hozni a csapatot, amely meg tudja ismételni a tavalyi remek szereplést.

Hétfő délután elkezdte a ráhangolódást a PMFC labdarúgócsapata a következő időszak megerőltető munkájára.

– Nehéz munka, kőkemény hat hét vár ránk a bajnokság kezdetéig. Az állapotfelmérések múlt héten megtörténtek, most pedig elkezdjük a labdás tevékenységeket – kezdte Vas László vezetőedző az alapozást megnyitó sajtótájékoztatóját. – Az első két napon egy könnyed, rávezető, labdás edzés van. Hát, nekem könnyed, a játékosoknak már nem biztos. Szerdán a szokásos harkányi állóképesség-fejlesztő és csapatépítő edzőtáborral folytatjuk, és szombaton lesz egy felkészülési meccsünk a frissen NB III.-ba feljutott Mohács ellen.

Ezt követően még hat edzőmeccsel hangol majd a PMFC a következő szezon megmérettetéseire.

– Bízom benne, hogy a keret kialakításával és egy optimális felkészülési időszakot követően vághatunk bele az idénybe – folytatta. – Minden csapat életében a szezonkezdet legtöbb esetben átalakításokkal jár. A mi esetünkben is több távozó van, akiknek ezúton is köszönöm a munkáját. Nagyon sokat tettek azért, hogy az előző idény úgy sikerült, ahogyan. Az élet viszont folyik tovább. A feladatunk az, hogy ez alatt a hat és fél hét alatt összeállítsunk egy olyan csapatot, amivel úgy vághatunk a szezonnak, hogy a magunk elé tűzött célokat elérhetjük. Jelen pillanatban azon vagyunk, hogy a mi pénztárcánkhoz mérten igazoljunk. Kettőt már sikerült is Károly Bálint és Marques-Airosa Patrik személyében. Bízom benne, minél előbb rendeződnek a tárgyalások, és komplett kerettel tudjuk befejezni a felkészülésünket.

Tavaly egy remek őszi sorozattal és sok nagyon melós meccsel a negyedik helyen végzett a Pécs, amit idén nagyon nehéz lesz megismételni, de mindent megtesznek majd azért, hogy sikerüljön.

– Az elvárás, hogy a lehetőségekből a legtöbbet kihozzuk. Magasra tettük a lécet, igyekszünk a helyén tartani. Ha pedig tudjuk fokozni, azért mindent megteszünk. Reálisan kell gondolkodnunk, nem vagyunk még abban a formában, hogy versenyhelyzetben legyünk a Vasassal, a Diósgyőrrel, de az edzéseken és a pályán mindent megteszünk, hogy ez változzon – jelentette ki Vas. – A csapat fejlődni fog, jobbá válnak majd a meccsek alatt a srácok, és erősebbek leszünk. Lehet, hogy idén szebb futballt fogunk tudni játszani kevesebb ponttal, de lehet, sokszor szükség lesz arra, hogy az eddig működő dolgokkal szerezzük a pontokat.

Eddig hatan távoztak a csapattól, s ketten érkeztek, de természetesen itt nem áll le a keretkialakítás. Minden posztra érkezhetnek még játékosok, mert versenyhelyzetet akarnak kialakítani a csapaton belül. Több játékossal tárgyalnak most is, mivel a távozókat megfelelően akarják pótolni. Emellett az edzői stáb is változott, Gaál Miklós erőnléti edzőként segíti majd a PMFC-t.

– A stábban is erősödtünk, Miki személyében visszatért egy korábbi pécsi játékos, akit szintén szeretettel köszöntünk – zárta szavait.