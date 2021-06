Bevált az egyesülés, akadémiává válhat a Sportolda

Most körülbelül 200 igazolt játékosa van a Pécsi Sportoldának, ezt a létszámot 300-ra szeretnék feltornászni. A PMFC-Sportolda női labdarúgó-szakosztálya nyártól úgynevezett elitközpont lett, és komoly eséllyel pályázik az akadémia címre.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

Az országban kevés lány focicsapat van, Dél-Dunántúlon csak ők lettek elitközpont. Hat korosztályban lehet náluk űzni a sportágat, U7-ben, U9-ben, U11-ben, U15-ben, U16-ban és U17-ben. A 15 és a 17 évesek a kiemelt, akadémiai zárt országos bajnokságban indulnak, ahol 10 gárda szerepel. Itt nincs kieső és feljutó, a mezőnyben rangos fővárosi és vidéki klubok szerepelnek, a Pécshez legközelebbi Felcsúton található.

– Most háromhetes szünetet tartunk, aztán július 5-én kezdődik az alapozás, már edzőmeccsek is le vannak kötve a különböző csapatainknak, jobbára idegenben lépünk majd pályára. Hetente ötször edzünk, az U17-nek pedig augusztus 23–27. között edzőtábort szervezünk Harkányban – nyilatkozta Bolboaca Augustin a Pécsi Sportolda szakosztályvezetője, aki mind a hat lányegyüttesüket beleértve egyedül felel a szakmai munkáért. – Egy éve tart az együttműködésünk a PMFC-vel, ez mindkét fél megelégedésére jól működik, kiváló az oda-vissza áramlás játékosfronton. Nemrégiben három régiós utánpótlás-válogatott csatlakozott hozzánk, és szeretnénk őket leigazolni, Zufall Kingát és Patai Barbarát Paksról, Bódis Lilit pedig a PVSK-tól. A fiúkorosztályhoz is rengeteg gyerek és két új szakember csatlakozott, Arató Zsombor és Majoros Iván személyében. Van már öregfiú és egy felnőtt gárdánk is, utóbbiak ősztől a megyei III. osztályban indulnak. Így már minden korosztályban képviseltetjük magunkat a bajnokságokban.

A Pécsi Sportolda valószínűleg már ősztől egy másik főhadiszállást alakít ki a Várkői-stadionban, ahol három új pálya is létesül, edzésekre ezeket használják majd. Természetesen a jelenlegi, a Balokányhoz közeli bázisuk is megmarad.

Keibl Luca lett a gólkirály a tornán

A három korosztályos magyar, és egy román válogatott kerettaggal rendelkező PMFC-Sportolda a közelmúltban rangos U16-os lánytornán vett részt Balatonlellén, ahol többek között a Videoton, az Újpest és az FTC is indult. A baranyai gárda az erős mezőnyben a győztes Ferencváros U14 mögött a második helyet szerezte meg. Keibl Luca személyében ők adták a gólkirályt és a Sportolda lett a legsportszerűbb csapat.