Bevették a PVSK erődjét, miközben a vezér csendben figyelt

Elvesztette az Atomerőmű SE elleni csatáját a PVSK-Veolia NB I-es kosárlabdacsapata a bajnokság 12. fordulójában, így sorozatban harmadszorra maradtak alul a kiemelkedő szezonkezdést követően.

Nem kezdett jól az Atomerőmű SE ellen a PVSK, de a rajongók egyértelműen bíztak benne, hogy csak be kell melegednie a motornak, mielőtt verseny sebességre kapcsol. Azon az időszakon pedig, amíg nem pörög maximális fordulatszámon hangos buzdítással próbálták átlökni a csapatot. De már ekkor is el-el nyomta a hazai szurkolók hangját az ASE tábora, hát még azt követően, hogy 16-5-re ment csapatuk. Csirke Ferenc eközben tőle merőben szokatlanul, csendesen szemlélte a játékvezetők ténykedését, és tanítványai játékát is, ritkán emelte fel csak hangját egy-egy szituációt követően.

A paksiak a második negyed közepére már szinte otthon érezhették magukat, aminek hangot is adtak drukkereik. A hazai rajongók még a szünet előtt megpróbáltak ébresztőt fújni, de ez mit sem változtatott azon, hogy az atomvárosiaknak óriási tempóban termelték a pontokat, míg Diggsék támadójátéka dadogott. Egyedül Csirics volt az, aki olykor-olykor feltámasztotta a közönséget a tőle megszokott harciassággal, vagy amikor Kist feltette a poszterre. A másik oldalon viszont Faust többször is a lehető leglátványosabb megoldást választotta.

A fordulást követően egészen más arcát mutatta a két csapat. Smith és társai a sírból hozták vissza a mérkőzést, és meghozták a pécsi közönség hangját, ami ellentmondást nem tűrően zengte be a Lauber Dezső Sportcsarnokot. Ez az egy jó negyed viszont kevés volt az üdvösséghez. A záró tíz percet ismét a paksiak uralták, miközben rajongóik ismét sajátjukévá tették a teret. A végén az atomvárosiakon már egyértelműen látszott mennyire élvezik a találkozót, halmozták a látványos megoldásokat, abszolút önfeledten játszották le az utolsó perceket.

PVSK-Veolia–Atomerőmű SE 78-103 (21-30, 22-32, 27-16, 8-25)

férfi kosárlabda NB I., 12. forduló. Pécs, 2000 néző. PVSK: PONGÓ 13/9, Smith 11/3, Diggs 5, BUDIMIR 19/6, Horti 12. Csere: Csirics 11, Ruják 4, Antóni 3. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Paks: EVANS 20/12, FAUST 26/12, Coleman 10/3, Kis 3, LÓRÁNT 22/6. Csere: Kovács Á. 11/3, Jackson, Velkey 3/3, Putney 8. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.