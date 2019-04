Bicsák hetedik lett a világbajnoki futamon

Nem csak együtt versenyzett a világ legjobbjaival, többet közülük meg is előzött a PSN Zrt. kiváló triatlonosa, Bicsák Bence, aki hetedik helyen végzett a felnőtt világbajnoki sorozat (WTS) második állomásán, Bermudán. Nem volt könnyű dolga...

A világbajnoki ranglistán és az olimpiai kvalifikációban a tizenegyedik, a világranglistán pedig a tizenötödik – soha a sportág történelmében magyar még nem volt ennyire előkelő pozícióban. Dióhéjban ennyit arról, mit ér Bicsák Bence eddigi teljesítménye.

A világbajnoki sorozat (WTS) második állomása, Bermuda teljesen új helyszín volt a 24 éves pécsi sportoló számára. Brutál kemény pálya várta, tíz körös kerékpározás, minden körben húsz százalékos emelkedővel. A verseny előtt vihar volt, ezért egész nap nagyon erős széllel és hullámokkal kellett megküzdeniük a résztvevőknek.

– Egész jól ment az úszás, de az elején most is nagy volt a kavarodás – mesélte lapunknak Bicsák Bence, akit még Bermudán értük utol. – Sajnos szétszakadt a mezőny előttem, úgyhogy bringán először huszonöt, majd tizenöt embert üldöztünk, és már a második körben be­görcsölt az egyik vádlim, iszonyat kemény volt. A felénél, húsz kilométernél felnéztem a körszámlálóra, és amikor megláttam, hogy még öt kör… Nem volt egyszerű helyzet, már nagyon rosszul voltam. De így is felértünk az elejére, az első bolyban találtam magam, voltunk vagy harmincöten. Valahogy túléltem a maradékot, de nem voltam benne biztos, hogy ezek után lábra tudok-e állni egyáltalán. Rá tudtam. Ráálltam az egyik legjobb futóra, Alarzára, és elkezdtük a felzárkózást. Két kilométernél begörcsölt elöl mindkét combom, nagyon kellett koncentrálnom, hogy végig bírjam. Fizikálisan teljesen készen voltam, de gondoltam, minden fejben dől el. Nyolcszáz méterrel a vége előtt megindultam, megvertem Alarzát és a világ egyik legjobb hajrását, Pereirát is, így végül hetedik lettem. Borzasztóan örülök neki!

Bicsák most hazajön, aztán nemsokára ismét útra kel, tudtuk meg Antal Dániel szakosztályvezetőtől: Kínában egy világkupán, majd rá egy hétre Japánban egy világbajnoki versenyen vesz részt Tóth Szilárd tanítványa.