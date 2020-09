Bíró élni akar a kínálkozó lehetőséggel

Nagy volt a játékosmozgás a nyáron a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapatánál. Az ismerős arcok között viszont ott van a tehetséges irányítóé, Bíró Leventéé, aki valamelyest a fiatalszabálynak is köszönhetően idén nagyobb szerepet kaphat.

Komoly átalakuláson, fiatalításon ment át nyáron a Panthers első csapatának játékosállománya. Az már most is jól látszik, bár rutintalan, de siker­éhes, motivált keret dolgozik Dragan Alekszics kezei alatt.

– Nem bánom, hogy fiatal a csapat, mert nagyon motivált a közeg. Nyilván nagyobb nyomást is jelent, hogy többet kell majd játszanom a szezonban, de ez egyáltalán nem zavar. Sőt, örülök neki. Mint eddig is, próbálok száz százalékot nyújtani a pályán és az edzéseken is. Nem lesz probléma idén, bírni fogjuk a nyomást – kezdte Bíró, majd kitért a fiatalszabályra is. – Abszolút segítség nekem. Nem vagyok akkora koponya, hogy megmondhassam, hosszútávon ez jó-e a kosárlabdának. Nekünk mindenképpen jó lehetőséget jelent, amivel élnünk kell, mert csak a szabálytól nem leszünk játékosok.

A kijárási korlátozások idején a kosárlabdázó azt nyilatkozta lapunknak, néha úgy érzi, nincs annyi sorozat, amivel kihúzhatná az időszak végéig. Most megnyugtatott minket, volt, de szerencsére nem tartott sokáig a karantén, így sok mást is tudott csinálni.

Nehéz összeegyeztetni a tanulmányokat a profi sporttal

Bíró Levente nemcsak azért jó példakép a PVSK fiataljai számára, mert helyiként eljutott a felnőttcsapatig, de emellett a tanulmányait sem hanyagolta el. Bár az időszűke miatt most átjelentkezett levelezőre.

– Igyekszem mindkét téren helytállni. Meg lehet csinálni a kettőt együtt, csak plusz energiákat kell belefektetni – mondta, majd hozzátette extra motivációt jelent, hogy még mindig Pécsen lehet, számítanak rá, mert sok szállal kötődik a városhoz.