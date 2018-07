Bíró Olivér 8 év után hagyja el a PVSK kosárcsapatát

A PVSK-Veolia férfikosár-csapatának legrégebb óta itt játszó kosarasa, Bíró Olivér a nyáron távozik a Párducoktól. Az augusztusban 25. születésnapját ünneplő játékos Szombathelyre, a Falcóhoz igazolt, és bár nagyon várja már az új kihívást, azért reméli, visszatérhet egyszer nevelőegyesületéhez.

– Megy már a csomagolás?

– Megy bizony, a párommal éppel azon sakkozunk, hogy mit kell magunkkal vinnünk – mondta Bíró Olivér, aki nem véletlenül szedi össze a cókmókjait, hamarosan ugyanis Szombathelyre költözik, a Falco csapatához igazolt ugyanis.

– Mikor dőlt el, hogy távozik Pécsről?

– Pontosan már nem is emlékszem. A szezonnak vége volt, amikor megkeresett a Falco, de gyorsan meg tudtunk egyezni.

– Azért nem lehet most önnek olyan könnyű, hiszen mégiscsak egész profi pályafutását a PVSK-ban töltötte eddig. Nem nehéz az elválás?

– Én megfordítanám a dolgot, számomra éppen ezért nagyon jó ez így. Nyolc évet töltöttem el a PVSK nagycsapatában. Nincsenek pontos információim erről, de ez rekordgyanús, nem nagyon van olyan kosaras az élvonalban, aki ennyi évet töltött el ugyanannál a csapatnál, talán csak korábban Kálmán Laci, a Falco korábbi ikonja. Szóval nyolc év nagyon hosszú idő. Én most pont azt éreztem, hogy ideje belevágni valami másba, ki szerettem volna magam próbálni egy másik csapatban, új környezetben. Most minden új lesz. A város, a társak, a csarnok. Új barátságok is jöhetnek. Igazság szerint a párommal együtt már nagyon várjuk a szombathelyi életet.

– Nem is fog hiányozni Pécs?

– Ó, dehogynem! Eddig egész életemben Pécsett éltem, pécsi vagyok, a PVSK-ban játszottam kiskorom óta. Persze, hogy hiányozni fog. Most viszont az új kihívás sokkal jobban érdekel. Félreértés ne essék, a PVSK-nak rengeteget köszönhetek. Mindent itt tanultam meg ebből a sportágból, túlzás nélkül mondhatom, hogy itt lettem az, aki ma vagyok.

– Az ezt megelőző szezonja elég rosszul sikerült, tavaly nyáron innen-onnan már lehetett hallani, hogy akár távozhat is, aztán mégis itt maradt. A nemrég véget ért bajnokság pedig már sokkal jobban sikerült az ön számára. Azért jobb így, jó szájízzel elmenni?

– Hogyne. Egy éve szóba került, hogy nem töltöm ki a szerződésemből hátralévő egy évet, de volt egy nagy beszélgetésem Csirke Ferivel, és végül maradtam. Való igaz, idén én is úgy éreztem, sokkal jobban ment a játék. Tudtam fejlődni, és ez nagyon fontos. A Falcóban szeretném meglátni, hogy mire megyek. Ott egy elég jónevű szlovén edző érkezett, így biztosan lesz mit tanulnom. Szeretnék a csapat stabil tagja lenni. Azt még nem tudom, hogyan fog kinézni a keret pontosan, de a következő szezonban is komoly célokért fog küzdeni a csapat. Jó lenne azért kipróbálni, hogy milyen egy bajnoki elődöntőt játszani, vagy egy kupadöntőt.

– A nagy pakolás közben azért kosarazni is volt ideje, nemrég jutottak ki a 3×3-as válogatottal az Európa-bajnokságra. Szeptemberben lesz. Ott lesz rajta?

– Ezt most még nem tudom. Akkor már minden csapatnál megy a felkészülés, még nem lehet tudni, hogy kiket engednek el, kiket nem. Az biztos, hogy az Eb-selejtezőn nagy eredményt értünk el, hiszen messze a miénk volt a legnehezebb csoport, mégis kijutottunk. Az meg nem is kérdés, hogy ha rajtam múlna, mennék az Eb-re. Elvégre ezért dolgoztunk egész nyáron!

– Látjuk még önt valaha pécsi mezben?

– Most, amikor távoztam, leültem a vezetőkkel, és nagyon békésen, barátságban váltunk el egymástól. Azt nyilván nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de nagyon remélem, hogy játszhatok még a PVSK-ban.