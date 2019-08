Birtokba vették új otthonukat a PVSK fiataljai

Hivatalosan is átadták tegnap a 100 éves PVSK új multifunkcionális munkacsarnokát a Verseny utcában, amelyet az ünnepi beszédek után egyből birtokba is vettek az egyesület ifjú kosárlabdázói.

– Augusztus 23-án ünnepeltük egyesületünk alapításának 100. évfordulóját, s ezt az ünnepet folytatjuk az új munkacsarnok átadásával – mondta Rákossy Balázs államtitkár, a PVSK társadalmi elnöke. – A városban zajló beruházásoknak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy Pécs ne csak a kultúra és a gazdaság, hanem a sport fellegvára is legyen.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet, s kiemelte, hogy a kormány az „ép testben ép lélek” mondást igyekszik megvalósítani, s ennek is köszönhető, hogy az utóbbi években hihetetlen dinamikával épülnek az új sportlétesítmények országszerte.

– A korábbi csarnok felett eljárt az idő, de évtizedeken keresztül nem volt lehetőség arra, hogy ehhez hasonló beruházás megvalósuljon a PVSK berkein belül, azonban ennek ellenére is válogatott sportolókat nevelt ki a klub. – hangsúlyozta Czerpán István, a PVSK elnöke, emellett ismertette, hogy az új kosárlabdacsarnok nézőtere 200 néző befogadására alkalmas, egy közösségi tér is kialakításra került, valamint a világítást napelem működteti, ráadásul a fényviszonyok akár elsőosztályú mérkőzések televíziós közvetítésére is alkalmasak.

– Sokszor a nagy világversenyre épült létesítményekre irányul a nagyobb figyelem, pedig a munkacsarnokok világa a közvetlen sikerek világa, ezért ugyanolyan fontosak. Pécs megérdemli az új létesítményt! – fogalmazott Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, aki jelképesen egy kosárlabdával adta át a csarnokot Iványi Dalmának, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójának.

– Csodálatos csarnokot kaptunk, büszkék vagyunk rá. A sportot érzelmek nélkül nem érdemes csinálni, ezért azt kérem a játékosoktól, hogy mindig száz százalékkal csináljanak mindent – mondta meghatódottan, a gyerekek felé fordulva Iványi Dalma.

A rendezvény végén pedig a labdáé volt a főszerep. A palánkok leereszkedtek, a PVSK kosártanoncai boldogan foglalták el otthonukat.