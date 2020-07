Bizakodva várja a szezonrajtot a PVSK

Alakul a brigád a PVSK-nál – tudtuk meg Kósa Sándortól, a Vasút labdarúgócsapatának vezetőedzőjétől. A pécsiek továbbra is nagyon bíznak saját nevelésű tehetségeikben, de erősíteniük is kellett ahhoz, hogy elérjék céljaikat – a harmadosztályból is igazoltak játékost.

A PVSK felnőttcsapata július 16-án kezdte meg a felkészülést, s a hétvégén máris rivális csapattal csapott össze. Kósa Sándor együttese a szintén megye I-es Komlóval játszott felkészülési mérkőzést, s pécsi szempontból nagyon biztató eredmény született: 5-3-ra nyert a Vasút. – Attól függetlenül, hogy az első edzőmeccsünket játszottuk, és nem az eredményen volt a hangsúly, tényleg jól sikerült a Komló elleni mérkőzés – mondta lapunknak Kósa Sándor, a PVSK vezetőedzője. – A brigád alakulóban van. Amellett, hogy továbbra is első számú szempont a klub számára a saját nevelésű fiatalok beépítése a felnőttcsapatba, meg kellett erősíteni a keretet, hogy jobban szerepeljünk, mint korábban. A vezetőedző elárulta, hogy három játékossal már megegyeztek: Turi Tamás, Nagy János és Dalipi Armend is a PVSK-nál folytatja, illetve több próbázó is edz náluk, akiknek a sorsa egyelőre még nem dőlt el (hivatalosan). Turi (28 éves) és Nagy (28) egyaránt a PMFC-nél nevelkedtek, az előbbi a harmadosztályú Szekszárdtól, az utóbbi a megye I-es Sellyétől érkezik (de előtte több idényt Ausztriában húzott le), a 24 esztendős Dalipi pedig a Szentlőrinc játékosa volt. – A tavalyinál is erősebb, kiegyensúlyozottabb bajnokságra számítok, hiszen ahogy látom, több csapat is megerősödött. Az előző, a koronavírus miatt félbeszakított idényt az ötödik helyen zártuk, s ezt az eredményt szeretnénk kicsit „megfejelni" a következő szezonban – beszélt a célokról a tréner. – Túl régóta van már a PVSK a megyei I. osztályban, szóval lassan el kell kezdeni egy olyan brigádot építeni, amely a közeljövőben a feljutásért is harcba száll. Meglátjuk, idén mire leszünk képesek a jelenlegi kerettel, s ha szükséges, jövő nyáron tovább ­erősítünk. Közeledik a kupa

A múlt héten kisorsolták az augusztus 15-én rajtoló Magyar Kupa megyei selejtezőjének párosításait. A PVSK a Lovászhetényt fogadja az első körben.

– Egy megye I-es csapatnak mindig nagy rangot jelent, ha minél tovább tud menetelni a kupában, és esetleg eljut odáig, hogy egy rangosabb ellenféllel találkozzon. Mi is így vagyunk ezzel – fogalmazott Kósa Sándor. – Ha elég ütőképesek leszünk, akkor meglehet az esélyünk arra, hogy eljussunk a főtábláig.

Magyar Kupa, Baranya megyei selejtező, 1. kör: PVSK–Lovászhetény (augusztus 15., szombat, 17.30), Szederkény–Mohács, Kétújfalu–Komló, Sellye–Harkány, Pécsvárad–Bóly, PTE-PEAC–Villány, Himesháza–Boda (mind augusztus 16., vasárnap, 17.30).

A PVSK érkezői: Turi Tamás (Szekszárd), Nagy János (Sellye), Dalipi Armend (Szentlőrinc).

Távozók: Várda Ákos (Majos), Lehota Bálint (Villány), Csőke Patrik (?).