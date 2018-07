Bizderi Nikolett idén debütál játékvezetőként

Hamarosan kezdődik a 2018. évi strandlabdarúgó-szezon, amelyben nem csak csapatokkal, de játékvezetőkkel is képviseli magát Baranya megye. Bizderi Nikolett, Legeza László és Maml Zoltán is fújja majd a sípot, a hölgyek mezőnyében pedig a felnőttek és az utánpótlás-korosztályokban pécsi együttesek mellett szigetvári, vajszlói és sellyei együttesek is próbára teszik magukat a homokon.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Megkezdődik a hazai strandlabdarúgó idény, a hétvégén ugyanis már a felnőtt NB I.-es bajnokság első fordulója következik. Siófokon rendezik meg a mérkőzéseket, amelyen játékvezetőként debütál a baranyai Bizderi Nikolett, aki azonban nem teljesen zöldfülű, hiszen nagypályán már eddig is rendszeresen vezetett mérkőzéseket.

– Most lesz a bemutatkozásom strandlabdarúgásban, nagyon várom már a pénteket, az első meccsemet – kezdte a csinos focibíró, amikor a strandfociról kérdeztük, majd arról is mesélt, hogy nem fogja magát egyedül érezni a sok férfikolléga között. – A sportesemény háromnapos lesz. Tavaly tettem le az idei bajnoksághoz szükséges vizsgát. Rajtam kívül a játékvezetői keretben más nők is vannak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bizderin kívül több baranyai strandfocibíró is van, Legeza László FIFA-minősítéssel rendelkezik, nemzetközi mérkőzéseken is közreműködik (a világhírű Brazília válogatottjának is vezetett már mérkőzést, de korábban dirigált magyar bajnoki döntőn is), Maml Zoltán pedig a hazai NB I.-es találkozók rendszeres közreműködője.

Az MLSZ Baranyai Megyei Igazgatósága (MLSZ BMI) is igyekszik meglovagolni a jó idő beköszöntével a strandfociszezont, ugyanis bajnokságot szervezett nők részére ebben a nyáron népszerű sportágban. Az U14-es és U16-os korosztály július 14-én Balatonbogláron játszik, a résztvevők: Nagykanizsa, Magyar Labdarúgó Egylet (MLE) Pécs, MLE Szigetvár, MLE Sellye, MLE Vajszló-Sásd. A csapatok 4+1-esek, a keretük 10 főből állhat, a mérkőzések 3×8 percig tartanak, a kapu 5×2 méteres. A kiírás értelmében mindenki játszik mindenki ellen egyszer.

Két részletben, július 21–22-én és 28–29-én rendezik meg Balatonlellén a hölgyek felnőtt mezőnyének tornáját, amelyen kilenc együttes indul, a PMFC U19, a Keresztes Lovagok, a Nagykanizsai Ziccer, a Kelen SC Budapest, a Wanted Békéscsaba, a Rubeola Csömör, a Nyírség NSC Nyíregyháza, a METIS SE Bp. és a szintén fővárosi Levegő-Energia. A felnőttek már többet játszanak az utónpótláskorú csapatoknál, 3×12 perces mérkőzéseken mérik össze tudásukat a lellei megmérettetésen.

– Sajnos, a Baranyából nevező csapatok nem igazán tudtak edzeni, készülni a bajnokságra, mert a megyében nincsen szabványos strandlabdarúgó-pálya – mondta el lapunk érdeklődésére Győrki Ákos, a rendező MLSZ BMI illetékese, aki arról is beszélt, hogy a nagypályás sportmúlt még nem garancia automatikusan arra, hogy valaki a homokon is eredményes legyen. – Nem törvényszerű, hogy aki jó a hagyományos fociban, az itt is megállja a helyét. Ez egy más sportág, persze tehetségek ebben a műfajban is vannak.