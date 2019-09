Biztos kiesőnek hitték a komlóiakat, most az élen állnak

Kellemes meglepetésre az első helyen állnak a komlói asztaliteniszezők a férfi Extraligában, eddig mindkét mérkőzésüket megnyerték, a Ceglédet és a Csákvárt is 5-2-re verték.

Pedig ahogy Pintér Zoltán vezetőedző mesélte, a rajt előtt sokan biztos kiesőnek hitték őket. Talán azért is, mert nyáron Kanabé Szilárd távozott a keretükből, jött viszont a 18 éves Terjék Norbert, akivel jól jártak.

– Nagy vállalás volt őt leigazolni, de úgy tűnik, ez jó húzásnak bizonyult – mondta Pintér. – Hozott már meccset nekünk mindkét fordulóban. Az is mellettünk szól, hogy Sabján Gergely szárnyal, eddig mind a négy mérkőzésén győzött. Más a mentalitása, mint korábban volt, már komolyabban veszi az asztaliteniszt, ez meg is látszik a teljesítményén.

A Komló az eddigi mindkét EL-találkozóját vesztett állásból fordította meg, a Csákvár elleni előre hozott meccsen és a Cegléd ellen is az ellenfél vezetett 2-1-re, innen sikerült a fordítás. Az Extraligában ősztől új a kiírás, 10 meccs helyett 7-et játszanak a csapatok, így 4 győzelem is elég a végső sikerhez, vagyis 4-3-mal is be lehet söpörni a pontokat.

A komlóiak a hétvégén Mosonmagyaróváron szerepelnek.

Eddig nem közölt eredmény: Komló–Cegléd 5-2. Komlói győztesek: Katus, Sabján 2-2, Terjék.

A férfi EL-ban 10 klub játszik, köztük két baranyai, a Komló és a PTE-PEAC Kalo Méh.