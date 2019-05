Bő fél óra alatt három gólt szerzett a PMFC

Nem volt rossz hétvégéjük az NB III.-as baranyai labdarúgócsapatoknak, csak a Kozármisleny bosszankodhat közülük: Németh Zsolt együttese döntetlenezett hazai pályán, a PMFC és a Szentlőrinc viszont győzött idegenben.

Nagyon jó csatár Balogh László, nem véletlenül van ott a góllövőlista élmezőnyében. Az Iváncsa támadója kettőt vágott a Kozármislenynek az első félidőben, s ezzel nagyon rossz helyzetbe hozta a házigazdákat – szerencsére Németh Zsolt együttese nem adta fel, s képes volt az egyenlítésre. A döntetlenektől viszont már biztosan herótjuk van a mislenyieknek: ez volt a tizenegyedik…

– Két ellentétes félidőt produkáltunk: az elsőt átaludtuk, a másodikban viszont végig domináltunk – fogalmazott Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – Sajnálom, mert főleg a második félidő alapján több volt ebben a meccsben.

Kozármisleny–Iváncsa 2-2 (1-1)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 26. forduló. Vezette: Kubicsek. Kozármisleny: Ipacs – Horvát, Kocsis, Racskó, Turi – Rácz Á., Kiss M. – Tóth Marcell, Wittrédi, Bodor (Márkvárt, 58.) – Pergel (Havasi, 69.). Edző: Németh Zsolt.

Gólszerzők: Wittrédi (64.), Kiss M. (88.), ill. Balogh (19., 40.).

Nagyon nehéz feladat várt a PMFC-re, ugyanis a jól szereplő Dabasnál vendégeskedett. A piros-feketék azonban nagyon odatették magukat, s fél óra alatt eldöntötték a mérkőzést. Valkovszki Péter csodás napot fogott ki, betalált a 2. percben, majd a 24.-ben megduplázta csapata előnyét, hogy aztán nem sokkal később Geiger megadja a kegyelemdöfést a házigazdáknak. A PMFC immár hat meccs óta veretlen, ebből ötöt megnyert, s feljött a hetedik helyre.

– Nagyon jól és motiváltan mentünk bele a mérkőzésbe – értékelt Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Az első félidőben a mi játékunk és akaratunk érvényesült, egyértelműen ellenfelünk fölé nőttünk, ami gólokban is megmutatkozott. A második félidő már inkább az eredmény őrzéséről szólt. Gratulálok a fiúknak!

Dabas–PMFC 0-3 (0-3)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 26. forduló. Vezette: Molnár. PMFC: Kovács B. – Valkovszki (Varga, 78.), Romics, Erdős, Katona – Kálmán Sz. (Kiss K., 74.), Oliveira, Futó, Kesztyűs (Juhász, 82.) – Koller, Geiger. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Valkovszki (2., 24.), Geiger (32.).

Továbbra is őrzi második helyét a Szentlőrinc, amely most a Rákosmente otthonából hozta el a három pontot. Nem volt könnyű dolga Turi Zsolt együttesének, hiszen sokáig 0-0-ra állt a mérkőzés, ám a hajrához közeledve Keresztes Bence kétszer is betalált, s ezzel eldöntötte a találkozót.

– Nemcsak a jól felkészített ellenféllel kellett megküzdenünk, hanem az időjárással és a pályával is, de mindhármat sikerült legyőznünk – mondta Turi Zsolt, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Minden elismerésem a játékosaimé! Már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de ekkor még minden helyzetet kihagytunk. A szünet után egy ki-ki meccs alakult ki, és ebből most mi jöttünk ki jobban.

Rákosmente–Szentlőrinc 0-2 (0-0)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 26. forduló. Vezette: Gáspár A. Szentlőrinc: Hajagos – Nagy R., Bodó, Havas, Németh – Fenyvesi, Nikics, Hampuk (Hleba, 75.) – Harsányi (Tihanyi, 66.), Keresztes, Sili (Vojnics, 88.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerző: Keresztes (71., 77.).

További eredmények: Hódmezővásárhely–SZEOL 0-1, Taksony–Szekszárd 0-2, Paks II.–Makó 1-1, Kecskemét–Bp. Honvéd II. 2-2.

Következik, 27. forduló (május 12., 17.00): Szentlőrinc–Szeged-Grosics Akadémia, PMFC–Paks II., SZEOL–Kozármisleny.