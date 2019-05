Bombagólokkal győzte le a mohácsiakat a bajnok

A bajnok Pécsvárad bombagólokkal verte a Mohácsot a labdarúgó Gienger Megyei I. osztály 28. fordulójának rangadóján. A Komló hetet vágott a Szederkénynek, ismét nyert a Siklós.

Pécsvárad–Mohács 4-1 (2-1)

Pécsvárad. V.: Gellén Antal. Pécsvárad: János G. – Németh A. (Reith, 74.), Krapecz, Spannenberger M., Kungl – Kőnig, Bozó (Nagy N., 69.) – Takács, Szentes (Németh N., 79.), Bartal – Tóth A (Petrovics, 74.). Edző: Varga László. Mohács: Windischmann – Bódis, Hetényi, Strigencz, Fischer – Izsák, Brukner (Marton, 69.) – Menyhei, Horváth G. (Wappler, 74.), Spannenberger J. – Schmidt. Edző: Takács Lajos.

Gólszerzők: Szentes (28.), Takács (29.), Bartal (50.), Tóth A. (66.), illetve Schmidt (39.).

Bombagólokkal tartotta otthon a három pontot a bajnok Pécsvárad, amely a Mohács ötmeccses győzelmi szériájába piszkított bele egy sima, 4-1-es sikerrel. A találkozón két szabadrúgás-gól is született, az első félidőben Szentes Krisztián balról, a másodikban Bartal Bence jobbról pókhálózta ki Windischmann kapujának felső sarkát. De Takács Ákosnak sem kellett a büntetőterületen belülre mennie ahhoz, hogy betaláljon: a címvédő támadója ballal, körülbelül 20 méterről vágta be a labdát a bal alsóba. A pécsváradiak negyedik gólját Tóth Adrián szerezte, a Duna-partiaktól pedig Schmidt Zsolt volt eredményes. Varga László együttesének aranyérme így már matematikailag is biztossá vált, de az éremátadásra csak az utolsó fordulóban, a Sellye elleni hazai meccs után kerül sor.

PVSK–Sellye 1-0 (0-0)

Pécs. V.: Maml Zoltán. PVSK: Mocsári – Tiffán (József G., 65.), Kiss G., Vida, Kulcsár – Németh V. (Sziládi, 65.), Hawkins (Zsifkovics, 78.), Réfi, Kása – Kaufmann, Kovácsfi (Domonkos, 57.). Edző: Kósa Sándor. Sellye: Berki – Patkó, Orlovics (Szekeres D., 85.), Szívós (Dick, 52.), Bosnyák – Szekeres R., Knippl (Orsós, a szünetben), Kászonyi, Simara – Balogh B., Jónás. Edző: Somogyi Zoltán.

Gól: Kása (62.).

Komló–Szederkény 7-1 (4-1)

Komló. V.: Georgiou Nikosz. Komló: Herbert R. – Kolat (Hohmann, 75.), Herbert R., Tóth M, Budai – Kis-Varga, Vass, Kiss D. – Miltner, Bolboaca (Németh D., 83.), Bíró (Doboviczki, 68.). Edző: Tóth Máté. Szederkény: Andorkó – Werner, Hideg, Rumszauer (Hoffmann E., 61.), Kása (Hoffmann B., 61.) – Grassy (Troszt, 61.), Mándity, Zsebe D. – Máté Gy (Kopeczky, 66.), Rázsics, Hidasi (Hafner, 61.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Bolboaca (7.), Miltner (17., 63., 87.), Vass (39.), Kis-Varga (47.), Doboviczki (69.), illetve Rázsics (29.).

Harkány–Boda 3-3 (0-1)

Harkány. V.: Nagy Zsolt. Harkány: Tamás N. – Körmendi, Szeifert, Szentesi, Keresztes – Teszárik, Ragány, Schvedics (Nagy N., 62.), Oberländer – Geczó P. (Geczó R., 62.), Hőnyi. Edző: Weinert Zsolt. Boda: Kácsor – Csilits, Dankó, Sztanics, Máté R. (Sánta, 65.) – Hodosán, Nagy Z., Lotz (Cserkó, 81.), Palló – Kovács K. (Fuchs, 89.), Pálfalvi. Edző: Bánhegyi Zsolt. Szakmai vezető: Kardos József.

Gólszerzők: Teszárik (69., 94 – a másodikat büntetőből), Nagy N. (90.), illetve Máté R. (37.), Nagy Z. (74.), Kovács K. (88.).

Kiállítva: Dankó (93.).

Lovászhetény–Siklós 0-3 (0-2)

Lovászhetény. V.: Kreskai Tamás. Lovászhetény: Grund – Blész, Nánási,Winkler (Varga D., 66.), Fischer – Szücs R., Dénes S. (Bódis, 81.), Právics (Somfai, 58.), Zólyomi (Nabil, 63.) – Lehota, Kőszegi. Edző: Takács Ferenc. Siklós: Szabó B. (Lendvai, 87.) – Horváth N., Peschka, Horváth I., Schmidt P. – Wiesner, Schmidt G., Sztojka N. (Crentkovits, 80.) – Bodonyi (Fülöp, 75.), Kolompár, Varga Á. (Szigeti, 87.) Edző: Nagy Balázs.

Gólszerzők: Bodonyi (24.), Sztojka (39.), Schmidt P. (74.).

Bóly–Szentlőrinc II. 1-3

Bóly. V.: Balikó Zoltán. Bóly: Rétyi: Tóth L., Fábián, Liszácz, Cikora – Szíjártó, Vénosz, Csőke, Halas – Bolboaca, Szabó Zs. Edző: Gulyás Gergely. Szentlőrinc II.: Antal S. – Nidermayer, Nikics, Lőrincz, Szolga – Temesvári, Kiss E., Németh Á., Aszalós – Kutor, Kovácsevics. Edző: Pichler Gábor.

A góllövőlista jenlegi állása