Bravúros szezon: feljutó helyen telel a PMFC

Nem tudta feltörni a Nyíregyháza védelmét a PMFC labdarúgócsapata idei utolsó NB II.-es mérkőzésén, de így is felléphetett a tabella második helyére.

Az első negyed óra zaklatott játékát követően a PMFC magához ragadta az irányítást, és több veszélyes helyzetet is kidolgozott a Nyíregyháza térfelén. A 30. perc környékén viszont Geiger közeli lövését védeni tudta Fejér. Kicsivel Kónya már a kapust is kicselezte, de ekkor meg Papucsek ért vissza remek ütemben. Az ő helyzeteik mellett Preklet is megszerezhette volna a vezetést a szünet előtt, de ez nem sikerült.

A fordulás után a Pécs már abszolút dominált. A vendégek szinte át sem jöttek a térfelükre. Azonban a 60. percben Hegedűs hibázott nagy helyzetben, s társainak sem jött össze a győzelmet érő gól, hiába próbált Vas László a támadó harmadban frissíteni csapatán. Így végül osztozkodnia kellett a Pécsnek a pontokon, azonban a második, egyben már feljutást érő helyet így is elérte a szünet előtt.



PMFC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–0

Labdarúgó NB II., 21. forduló. Pécs, PMFC Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Szigetvári Márk (Kis Zoltán, Kiss Balázs).

PMFC: Helesfay – Króner, Rácz L., Preklet, Katona L. – Grabant (Óvári, 60.), Futó, Bartha (Tölgyesi, 68.), Hegedűs M. – Kónya (Adamcsek, 68.), Geiger (Tihanyi, 80.). Vezetőedző: Vas László.

Nyíregyháza: Fejér – Fodor F. (Farkas, 59.), Papucsek, Jánvári – Svedjuk, Papp M. (Magyar, a szünetben), Végső, Szabó B. (Kalocsai, 81.), Györgyi (Kovács N., 93.) – Ötvös (Hornyák, 59.), Hamed. Vezetőedző: Gálhidi György.



Vas László: – Boldog és büszke vagyok, mert olyan csapatom van, ami mindent megtesz a győzelemért a mérkőzésen és az edzéseken is. Ma sajnos nem jött a gól, amivel megszerezhettük volna a három pontot. A tavasszal majd befelé perdülnek ezek a lövések, amik most mellé mentek.

Gálhidi György: – Boldogok vagyunk, örülünk nagyon! Nagy fegyvertény a Pécs otthonából elhozni egy pontot. Főleg az első félidőben nem találtuk az ellenszert a játékukra, de ez a döntetlen a szív diadala volt. Nagyon kellett nekünk ez az egy pont a vírus után. Ezt sikerként lehet elkönyvelni, ami erőt ad a folytatáshoz.