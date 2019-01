Budimiréknak nem szabad belemenniük a kapkodásba

A Sopron elleni idegenbeli derbi után ma (18.00) is vendégként lép pályára a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapata, amelyre kőkemény feladat vár.

A tabellán impozáns mérleggel (11/4) második helyen álló, hazai pályán veretlen Körmend fogadja Csirke Ferenc együttesét – nagy bravúr lenne innen győztesen távozni. A legutóbbi otthoni meccsükön például 113 pontot dobtak a vasiak a Debrecennek, nyertek is harminceggyel, az is igaz, hogy utána simán kikaptak az Alba Fehérvárnál.

– A Körmend elég stabil csapat hazai pályán, már csak a lelkes szurkolótábora miatt is – fogalmazott Csirke Ferenc, a pécsiek vezetőedzője. – Van egy kellemetlen, agresszív egész pályás védekezésük, erre próbáltunk készülni a héten. Már a játék elkezdése is nehéz ellenük, bele akarják kényszeríteni az ellenfelet egy kapkodós streetball-kosárlabdába, amiből rendszerint nem lehet jól kijönni. Nekünk szépen, nyugodtan, hideg fejjel kell játszanunk, nem mellesleg végre jól is kellene dobnunk.

A PVSK-ban természetesen pályára lép majd az új center, Ryan Wright, akinek az utóbbi néhány napban megmutatták a csapat játékait mind védekezésben, mind támadásban. Sajnos Simon Kristófra biztosan nem számíthatnak, Sopronban ugyanis bokasérülést szenvedett, így kényszerpihenő vár rá.