Büszkék vagyunk rájuk!

Nem csak felnőtt szinten érnek el szép sikereket a pécsi, baranyai sportolók, a kisebbek, a gyerekek is rendre kitesznek magukért.

Természetesen az utánpótlás eredményeit is mindig nagy örömmel közöljük, sőt, nyugodtan elárulhatjuk, egy-egy ifjú titán, vagy éppen tizenévesekből álló csapat sikerének talán még jobban örülünk, s tudjuk, ugyanígy vannak ezzel Kedves Olvasóink, köztük az érintett gyerekek szülei, nagyszülei, rokonai, barátai, akik szívesen olvassák a tehetséges kislányról, kisfiúról szóló hírt, nézik a megjelent képet.

Ezen az oldalon azok a baranyai tehetségek kaptak helyet, akik az utóbbi időben remek eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet saját sportágukban, s akikre a későbbiekben is biztosan figyelnünk kell majd. Szerencsére nem kellett sokat agyalni azon, hogy kikkel töltsük meg a helyet, nagyon sok szép sikernek örülhettünk: a PSN Zrt. Sportiskola U11-es vízipólósai nemrég mindenkit maguk mögé utasítottak egy rangos olaszországi nemzetközi tornán; a Rátgéber Akadémia kadett fiú csapata országos bajnoki címet ünnepelt; a Kozármisleny SE ifistái megnyerték az NB II.-es felnőtt kézilabda-bajnokságot; a PMFC U19-es futballistái ezüst­érmesek lettek.

A sikereket még hosszan sorolhatnánk, és sorolni is fogjuk. Épp ezért arra kérjük az edzőket, a sportvezetőket, a szülőket, hogy a továbbiakban is küldjenek eredményeket, neveket, képeket, időről időre közölni fogjuk őket.

Legyünk együtt büszkék a jövő csillagaira!

A PSN Zrt. Sportiskola U11-es vízilabdacsapata, amely megnyerte az Olaszországban megrendezett rangos nemzetközi tornát, a Habawabát: Imre Ármin, Fischer Áron, Holl Balázs, Varga Benedek, Arató Bercel, Divják Dejan, Pálfai Huba Csongor, Stockwell Kende Dávid, Méhes Kenéz, Goldmann Mátyás, Schlapp-Molnár Milán, Soproni Szabolcs, Torma Zalán, Vogronics Zalán, Gaál Zsombor. A csapat edzői: Arató Zoltán, Krizsán András, Pauer Fanni

A Kozármisleny SE ifi leány kézilabdacsapata, amely bajnok lett a felnőtt NB II.-ben: Acsai Sarolta, Bocskor Anna, Fledrich Dorina, Humel Lucija, Kovács Véda, Kozsán Vivien, Köpösdi Zsófia, Lazics Vanja, Leitner Dorina, Markovics Rebeka, Menyhei Csenge, Menyhei Réka, Müllerlei Bianka, Németh Orsolya, Papp Virginia, Péter Panna, Pocsay Eszter, Réti Klaudia, Szklenár Janka, Takács Vivien, Vaskó Júlia, Vukmann Viktória, Zeba Lucija, Zente Edina. Edző: Gyulay László

A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola I. korcsoportos országos diák­olimpia győztes tornacsapata (balról): Miklós Eszter, Farkas Olívia, Haász Petra, Deák Henrietta, Benkő Hanna, Kovaliczky Anna

Kárpáti Enikő Kata, a PSN Zrt. sportolója a junior magasugrók között aranyérmet szerzett a Csehországban megrendezett Olimpiai Reménységek Viadalán

Spándli Dominik, a Harkányi Diáksport Egyesület 14 éves úszója évek óta dobogós a diákolimpiákon, a hazai és nemzetközi versenyeken is rendre ott van az élmezőnyben

A Rátgéber Akadémia országos bajnoki aranyérmes kadett kosárlabdacsapata: Kazy Balázs, Staubach Dávid, Bánfi Balázs, Meszlényi Róbert, James Nnaji, Hiezl Bálint, Rátgéber Tamás, Pifkó Bálint, Schmera Gergely, Merkl Barna, Slézia Máté, Vasas Márk. Vezetőedző: Branislav Jemc. Edző: Németh Konrád

Jordán Dorka, a pécsi Lotus Cycling Team 17 éves versenyzője idén januárban kezdett el országúti kerékpározni, de már két U19-es országos bajnoki címmel büszkélkedhet

Bartha Panna, a Pécs Városi Tenisz Club 15 éves kiválósága korosztályos országos bajnok, s készül az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF), amelyre Bakuban kerül sor

A PMFC U19-es II. osztályú ezüstérmes labdarúgócsapata: Győrfi Dominik, Gáspár Mikes, Gellén Dávid, Szentgyörgyvölgyi Ruben Jonatán, Katona Levente, Bischoff Marcell, Belső Marcell, Magyar Manuel Zsolt, Horváth Dániel, Csernik Zsombor, Tóth Ottó, Ulakity Márk, Pataki Ákos Patrik, Széles Bence, Bálint Gergő, Dér Zalán, Dienes Ádám, Gergő Áron, Kovács Benedek, Keresztes Barna, Bárány Barót Bálint, Pesti Viktor, Papp Krsiztofer Tibor, Keleti János, Kovács Dávid Szabolcs, Kürti Dániel, Lesnyik Dávid Csaba, Szabó Zalán, Bayer Szabolcs. Vezetőedzők: Vas László, Ott József

Holczer Ákos, a Pécsi Kajak-kenu Club 15 éves versenyzője a kölyök válogatott keret tagja, támogatja a Kolonics György Alapítvány, s matematikában és fizikában rendre az élmezőnyben zár az országos versenyeken