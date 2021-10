Büszkén mesélt Biben a válogatottnál is a Lőrincről

A labdarúgó NB II. negyedik fordulójában csatlakozott a Szentlőrinc gárdájához az MTK tehetsége Biben Barnabás, aki ezen a héten az U19-es válogatott tagjaként igyekszik kivívni az Európa-bajnoki szereplést.

– Mennyire nehezíti a dolgát, hogy a válogatott miatt sokszor nem tud részt venni a napi munkában Szentlőrincen?

– Nem nehezíti, mert az MLSZ próbálja úgy szervezni a válogatott programot, hogy ne ütközzön egymással a kettő – válaszolt Biben Barnabás, az MTK idén Szentlőrincen játszó üstököse. – Sajnos így is egy mérkőzést ki kellett hagynom az összetartás miatt. A lőrinci és a válogatott edzés között nincs nagyon nagy különbség. Mindkettő egy megmérettetés napról napra, ami a célom, a keretbe kerülés felé visz, és a Szentlőrinccel a minél jobb eredmény eléréséhez segít. A mester is azt mondta, nem fél elengedni, mert nem fogok rosszabb állapotban visszatérni.

– A III. Kerületnél kezdte az idényt, majd pár forduló után Szentlőrincre került. Hogyan élte ezt meg?

– Az MTK sokat segített, és Fekete Tivadart (a Szentlőrinc sportszakmai igazgatója – a szerk.) már régóta ismerem, személye biztosíték volt arra, hogy megkapom a szükséges perceket. Látta, hogy a Kerületnél nem érzem magam a legjobban, és nincs annyi játék­időm, hogy azzal 17 évesen fejlődni tudnék. Egyik napról a másikra történt minden, hétfőn ott edzettem, kedden már jöttem Szentlőrincre. Fel kellett bontani a kölcsönszerződést, szerencsére ez nagyon gyorsan ment. Szerettem volna minél hamarabb ide jönni.

– Hogy ment a beilleszkedés utólag érkezve a kerethez?

– Nagyon jó közeg van itt, a csapattársak nagyon kedvesek, befogadóak. Azt gondoltam, hogy eleinte nehéz lesz, de megérkeztem, és egyből olyan hangulat fogadott az öltözőben, ami egyszerűen magába rántott. Mindenki látta, nem bohóckodni jöttem, hanem hogy napról napra előrébb vigyem a csapatot, és minél nagyobb sikereket érjünk el együtt. Nagyon jól érzem magamat! Marián is egy olyan edző, aki preferálja a játékomat, és szereti a nagy munkabírású játékosokat. Természetesen teszek is azért, hogy minél többször a kezdőben legyek.

– Ki tud kapcsolódni azért a válogatott és a klub kihívásai mellett?

– Próbálom úgy szervezni az időmet, hogy mindenre tudjak szakítani, amire szeretnék. Körbe tudtam már nézni kicsit Pécsen is, Szentlőrincen is. Nagyon tetszik a közeg, a város, a hangulat. Jó kicsit kimozdulni a pesti életből, és csak a focira koncentrálni. Ezt az egy évet csak erre fókuszálva akarom végigcsinálni, semmi más nem kerülhet előtérbe.

– Nagyszerűen kezdték a szezont, mi a titok?

– A csapatösszhang. Amikor belépünk az öltözőbe, érezhető, hogy mindenki bízik a másikban, és ez a meccsen is így van. Ennek meg is van az eredménye, mert nagyon kevés kapott góllal szerepelünk. Főleg úgy, hogy tavaly még a bennmaradás volt a legfőbb célja ennek a csapatnak, most pedig már nézhetünk előrefelé. Nagyon sok másik csapat is felfigyelt ránk, a válogatottban is érdeklődtek, hogyan lehetünk ennyire sikeresek. Büszkén mondhattam, hogy mert egy nagyon jó társaság jött össze, és mindenki hajt a sikerért.