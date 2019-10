Csak a diadal lehet a cél

Nagy kihívás vár a hétvégén a Szentlőrincre, hiszen a közvetlenül mögöttük tanyázó Monor ellen kellene megszerezniük a három pontot vasárnap 14 órától. Eközben a Kozármisleny a Dabas-Gyónt fogadja, míg a PMFC az utolsó helyezetthez utazik.

A Szentlőrinc továbbra is veretlenül űzi a szintén hibátlan PMFC-t az NB III-as labdarúgó-bajnokság élén. Hogy megőrizzék makulátlan eredményüket – és a Pécs nyomában maradjanak – Gombos Zsolték, ahhoz most a dobogó alsó fokán álló rivális Monor ellen kellene pontot, pontokat szerezniük hazai pályán.

A tavalyi szezonban még egy osztállyal feljebb játszó gárda kifejezetten jól kezdte az idényt, 5 győzelmét 1 döntetlen szakította csak meg. Azt követően viszont a Dabas és a Dunaújváros ellen is elhagyta a pontokat. Múlt hétvégén azonban visszatértek a helyes útra a monoriak, és legyőzték a Kelent.

– Mint minden ellenfelet, őket is nagyon tiszteljük. Tavaly még az NB II-ben szerepelt a Monor, így kétszer is találkozhattam velük, ismerem őket – mondta Gombos Zsolt, a Szentlőrinc trénere lapunknak. – A keretük gerince megmaradt, így biztos egységesek, összeszokottak. A saját játékunkat akarjuk játszani, de természetesen alkalmazkodunk is. Három pontért érkeznek majd Szentlőrincre, de a mi célunk is az, hogy minél jobban tapadjunk a Pécsre. A Monor idegenben erős, a dunaújvárosi meccsükön kívül mindet megnyerték vendégségben. Nagyon nehéz meccs lesz, és hazai pályán van bennünk egy görcsösség, egy megfelelni vágyás. Ezt ki kellene iktatni vagy lecsökkenteni, és nyugodtan játszani. Csak a három pont lehet a célunk.

A Kozármisleny nehéz szituációból lépett ki fél lábbal az elmúlt fordulóban, amikor legyőzte a Taksonyt, most pedig a Dabas-Gyón ellen folytatná a javuló tendenciát, és a tabella eleje felé vezető útját. Ellenfelük eddig rendszerint a hasonló kaliberű csapatokat, a Dabast, a Kelent, a Dunaharasztit tudta legyőzni, míg a Szabadkikötővel, a Dunaújvárossal, a Szekszárddal ikszeltek. Emellett a Pécstől és a Szentlőrinctől is vereséget szenvedtek, ahogy az első két fordulóban a Honvédtől és a KTE-től is.

– Ismerjük őket. Figyeltük, nyomon követtük az eredményeiket. Egy olyan vereségük volt, amikor nagyon beleszaladtak, pont a Pécs ellen. Masszív, szervezett csapatnak tartjuk őket, úgyhogy egy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, de ahhoz, hogy feljebb léphessünk a tabellán, itthon mindenképpen nyernünk kell. A három pont megszerzése a célunk – vallotta Pókos Csaba, a mislenyiek szakmai vezetője.

A PMFC eközben az utolsó, és mindeddig csak 2 pontot gyűjtő Dunaharasztihoz utazik. A Pest megyeiek éppen a másik két baranyai gárdát fogta meg. Mindkétszer 1-1-et játszottak.

Megyénk mindhárom csapata vasárnap 14 órakor lép pályára.

NB III., Közép-csoport

1. Pécsi MFC 10 8 2 0 38–5 26

2. Szentlőrinc 10 7 3 0 15–6 24

3. Monor 10 6 2 2 19–7 20

4. Iváncsa 10 5 3 2 18–12 18

5. Dunaújváros 10 5 2 3 14–13 17

6. Bp. Honvéd II. 10 4 2 4 23–16 14

7. Szekszárd 10 4 2 4 13–16 14

8. Kecskemét 10 4 1 5 15–13 13

9. Dabas 10 4 1 5 7–11 13

10. Kozármisleny 10 3 4 3 17–12 13

11. Rákosmente 10 3 3 4 17–18 12

12. Dabas-Gyón 10 3 3 4 10–16 12

13. Szabadkikötő 10 3 2 5 10–30 11

14. Taksony 10 3 1 6 7–16 10

15. Kelen 10 1 1 8 9–24 4

16. Dunaharaszti 10 0 2 8 5–22 2