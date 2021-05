Csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyer a PVSK

Negyedszerre is legyőzte a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata idén a Jászberényt. Ezúttal 124-83-ra nyertek Rujákék.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

Gyorsan igyekezett világossá tenni a PVSK a Jászberény ellen, hogy ennek a találkozónak egyetlen győztese lehet. A nyolc fővel érkező vendégeknek pedig még a testtartásán, a mozgásán is látszott, már lemondtak arról, hogy ezen a találkozón nyerhetnek, így nem is meglepő, hogy már az első percekben is sorra tudták szórni a sarokból a triplákat a teljesen üresen maradó Carevék. A fiatal hármas mellett, Lewis, Budimir és Funderburk is beköszönt már ekkor a vonalon túlról, s Demeternek is legfeljebb a lábujjai lógtak túl a vonalon. Ráadásul a másik oldalon nem kellett maximumon pörögniük a pécsieknek, mert Czirbusék dobásai nem igazán ültek.

Bár ezen a találkozón már részt vehettek a szurkolók is, ez nem sokat változtatott az idei mérkőzések hangulatán, legfeljebb csak az állandó mormolás adott valamilyen alaphangot a találkozónak, de amit csak egy-két hangosabb bekiáltás szakított meg, hol a játékvezetőknek, hol Dragan Alekszicsnek címezve. Az viszont felüdülés volt az eddigi nyomasztó csendhez képest, hogy egy egy zsákolást, látványos megoldást ezúttal már taps kísért.

A mérkőzés a folytatásban is ebben a mederben csordogált nem sok izgalmat tartogatva. Már a nagyszünetre is 18 pont különbség volt a gárdák között, s ez csak tovább nőtt a fordulást követően. Igaz, a harmadik negyed első perceoben volt ismét némi bizonytalanság a pécsi támadásokban.

PVSK-Veolia–Jászberény 124-83 (29-18, 31-24, 35-16, 29-25)

Férfi kosárlabda NB I., playout, 8. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Tőzsér, Söjtöry, Nyilas I.

PVSK: Ruják A. 5/3, CAREV 8/6, FUNDERBURK 17/3, Budimir 13/9, Brkics 15. Csere: LEWIS 14/6, DEMETER 20/3, DRAGASEVICS 18/12, Krivacsevics 14, Hőgye. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Jászberény: Füzi 19/9, Ruják B. 4, CZIRBUS 14/6, Filipovics 15/6, PRIMORAC 20/15. Csere: Katona B. 11/9. Vezetőedző: Patai Benjámin.

Dragan Alekszics: – Amikor láttuk, hogy az ellenfél rövid rotációval érkezett tudtuk, hogy eloszthatjuk a perceket, és a fontos pénteki meccsre tartalékolhatunk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kijöttek, reméljük az utolsó meccseken is támogatnak minket!

További eredmény: Oroszlány–Zalaegerszeg XX-XX.

Az állás: 1. Kecskemét 18 győzelem/17 vereség, 2. PVSK-Veolia 14/19, 3. Kaposvár 14/20, 4. Oroszlány 14/20, 5. Zalaegerszeg 10/24, 6. Jászberény 4/30.

Ez következik: Kecskemét–PVSK-Veolia (05. 07., 17.00).