Csak egy dobása maradt a Mágocsnak

Már csak egy dobása maradt a labdarúgó felnőtt megyebajnokság III. osztálya Czibulka-csoportjában szereplő Mágocsnak. Az első fordulóban a mérkőzésüket elhalasztották, a második körben viszont már el sem utaztak a PTE-PEAC II-höz, így ha most szombaton nem állnak ki odahaza a Drávaszabolcs ellen, akkor kizárják őket.

Tegyük hozzá rögtön, hogy újra. Ugyanis ez a csúfság a legutóbbi idényben is megesett velük, a szezon vége felé háromszori ki nem állás miatt törölték őket a pontvadászatból. Akkor is a megyei III. Czibulka-csoportban szerepeltek.

– A Szalánta elleni meccsünk oké, azt a nyaralások miatt elhalasztottuk, ez az ellenfélnek is jól jött – mondta Kányádi Dávid (23), a Mágocs játékosa, fiatal kora ellenére az ügyeik intézője, ő tartja a kapcsolatot az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságával. – A második fordulót megelőzően elutaztam Erdélybe, helyettem más nem vállalta be az elintézni valókat, gondolok itt például a versenyengedélyek kiváltására. Most a Drávaszabolcs ellen a hétvégén mindenképpen szeretnénk pályára lépni. Az a baj: rajtam kívül csak néhányan akarják igazán, hogy legyen foci Mágocson.

Pedig már edzőjük is van, Fekete Istvánt kérték fel erre a feladatra. Ő dombóvári, korábban ott is edzősködött, meg máshol is Tolnában. Abban a megyében ismert szakvezető.

A Mágocs kerete 24 fős, Kányádi elmondása szerint 10-12-en mindig ott vannak az edzéseken. Hát ez az… És a többiek?

Már voltak előjelei hónapokkal ezelőtt is a válsághelyzetnek. Edzőmeccset nem játszottak a téli szünetben, röviddel a tavaszi rajt előtt új futballistájuk sem volt.

Egyébként Mágocson 72 év óta van labdarúgás. A helyi szurkolók abban reménykednek, hogy marad is.