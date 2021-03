Csak egy Varga örülhet vasárnap

Remek párosításokkal kecsegtet az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulója.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Március 21., vasárnap, 15.00

Boda-Andrics és Tsa (11.)–Pécsvárad R-Bus (2.)

Varga Balázs, a bodaiak szakmai igazgatója nem lehet ott csapatával a mérkőzésen, hiszen az NB III.-as Dunaújváros másodedzőjeként éppen Kozármislenyben van jelenése. A szakember ennek ellenére reméli, hogy nélküle is meg tudják nehezíteni az édesapja által irányított Pécsvárad dolgát.

Varga Balázs, a Boda szakmai igazgatója: – Az elmúlt szezonban kétszer is találkoztunk édesapám csapatával, akkor két nagyon szoros meccset tudtunk vívni egymással. Azóta mindkét csapat megszenvedte a járványt, a Pécsváradnak az egész szezonja ráment, tőlünk pedig több játékos is eligazolt munkahelyi elfoglaltság miatt. A hétvégén szeretnénk minél komolyabb problémát okozni a címvédőnek, mindent el fogunk követni, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Természetesen az erőviszonyokkal tisztában vagyunk, nekünk százszázalékos teljesítményre lesz szükségünk. Édesapámmal sok mindent átéltünk már együtt, többször meccseltünk is egymás ellen. Ilyenkor mindig vegyes érzések kavarognak az emberben, de nyilván mindig győzni szeretnék, bárki is legyen az ellenfél kispadján. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a mérkőzésen – tette hozzá a bodai szakvezető.

Ugyan a Pécsvárad egy pontot otthon tartott az előző körben az addig hibátlan Mohács ellen, de így is nagy a hátránya a Duna-partiakkal szemben.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Csináljuk a dolgunkat tovább, és minden mérkőzésen megpróbáljuk a maximumot nyújtani. Májusig szerencsére csak hétvégente kell játszanunk, így talán ki tudjuk javítani a hibáinkat. Nehéz mérkőzésre számítok a Boda ellen. Az őszről elhalasztott mérkőzésen ugyan 5-0-ra győztünk, de korábban nagyon szoros meccseket játszottunk velük. A fiam csapata ellen sosem könnyű nyerni, mindig kitalál valamit, és ugye a pécsváradi csapatot is nagyon jól ismeri.

Március 20., szombat, 15.00

Lovászhetény (10.)–

Sellye O és R (8.)

A Lovászhetény kérésére a csapat előző, Komló elleni bajnoki meccsét elhalasztotta a szövetség. Az ok természetesen a koronavírus volt, de a Sellye ellen már valószínűleg pályára lép Bíró Ferenc együttese. Az ormánságiak sem gyűjtöttek pontot az elmúlt hétvégén, más okból kifolyólag. Hiába vezettek 2-0-ra a Villány ellen, végül 4-2-s vereséget szenvedtek.

Mohács (1.)–Siklós (12.)

A Mohácsnak ugyan búcsút kellett inteni hibátlan mérlegének, de az aranyérmet aligha fogja kiengedni a kezei közül. Kvanduk János együttese. 13 pontos előnnyel vezeti a tabellát, s a Siklós ellen is jó eséllyel lép pályára. Czibere Patrikék legutóbb a Szederkénnyel csaptak össze, ahol egy ponttal gazdagodtak.

Március 21., vasárnap, 15.00

Bóly (9.)–Sport36-Komló (7.)

A Bóly az őszinél gyengébb formát mutat, a Komló viszont szépen gyűjtögeti a pontokat a tavasszal. Tóth Máté együttese a nyögvenyelős első félév után felzárkózott a középmezőny tetejére, s egy jó sorozattal akár az élmezőnyhöz is felérhet. Ehhez azonban most is nyerniük kellene a bányászoknak.

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Szentlőrinc II. (4.)

Egészen márciusig kellett várni az első harkányi győzelemre, de ha egy üzlet beindul… A fürdőváros csapata a következő bajnokiját is megnyerte, tehát a legutóbbi két meccsén még pontot sem vesztett. A negyedik helyen álló Szentlőrinc II. ellen kiderülhet, hogy valóban kikászálódtak-e a gödörből Teszárikék. A szentlőrinciek sorozatban négy döntetlenen vannak túl, szóval ők is ki vannak éhezve a három pontra.

Szederkény (13.)–

Kétújfalu (15.)

A Szederkénynek kötelező a győzelem, ha a későbbiekben el szeretne mozdulni a 13. helyről – jelenleg 5 pont az előttük álló, egy meccsel kevesebb játszó Siklós előnye a tabellán. A Kétújfalu a Harkánnyal van nagy harcban a két utolsó helyen, s ha pontot vagy pontokat szerez a sereghajtó, akkor jó eséllyel beéri vagy megelőzi riválisát.

Villány (3.)–PVSK (6.)

Villányban is nagy csata várható, de ott két dobogóért küzdő gárda csap össze egymással. A felek között jelenleg 5 pont a különbség (a Villány javára), tehát igazi 6 pontos mérkőzésre van kilátás. Pécsi győzelem esetén kettőre csökken, míg hazai siker esetén nyolcra nő a differencia a két rivális között a tabellán.

Megyei I. osztály