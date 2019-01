Csak hat gólt kaptak tizenkét mérkőzés alatt

Néhány éven belül a megyei foci legmagasabb szintjére akarnak kerülni.

Tökéletes őszi szezonon van túl a megyei III. osztály Czibulka csoportjában szereplő Szigetvári LE labdarúgócsapata, hiszen az összes meccsét megnyerve, magabiztosan, nyolc ponttal vezet már a bajnokság félidejénél. Nem is olyan rég még a megyei negyedik vonalban vitézkedtek a szigetváriak, de éveken belül Baranya legjobb csapatai közé szeretnének tartozni.

– Igazából ez a jó teljesítmény már tavaly elkezdődött, viszont egy felemás szezont futva végül az ötödik helyen végeztünk – mondta lapunknak Horváth László, a Szigetvári LE vezetőedzője. – Másfél éve, egy akkor a negyedosztályból feljutó csapat irányítását vettem át.

Az volt a célom, hogy olyan helyi és környékbeli fiatalok alkossák a csapat gerincét, akikre hosszú távon is lehet építeni. Idén nyáron a fiatalokhoz csatlakozott néhány rutinosabb játékos, tudtunk igazolni egy kiváló csatárt, valamint a felkészülési időszak is jól sikerült.

Horváth elmondása szerint már a felkészülési időszakban körvonalazódott, hogy eredményes gárda épülhet Szigetváron, de ekkor elsődlegesen a dobogót célozták meg játékosaival. Ahogy fordulóról fordulóra követték egymást a nagyarányú a győzelmek, az elvárás is kissé megváltozott. Hiába a tizenkét mérkőzés alatt összeszedett plusz hetvenes gólkülönbség, a vezetőedző nem teljesen elégedett.

– A hat kapott gólunkból legalább négy elkerülhető lett volna – folytatta a tréner. – Tavasszal ezen is megpróbálunk javítani. Van hova fejlődni, és a nagyarányú győzelmek ellenére nem mindig voltam elégedett a játékkal. Nekünk a jövőre is kell gondolni. Feljutás esetén a másodosztályban is meghatározó szerepet szeretnénk betölteni. Végső célunk pedig, hogy éveken belül a megyei foci legmagasabb osztályában szerepeljünk.

A tréner elárulta, hogy az átigazolás időszakban legalább két játékossal szeretnék megerősíteni a felnőtt keretet, de konkrétummal még nem tudott szolgálni. A felkészülést a jövő hét közepén kezdik meg. Amellett, hogy indulnak a nemsokára rajtoló Téli Műfüves Nagypályás Bajnokságban, számos edzőmérkőzés is szerepel már a téli menetrendben (Sellye, Nagybajom, Kadarkút, Harkány).