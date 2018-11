Csak negyvenen szurkolhatnak majd a PMFC-nek

Fontos mérkőzés előtt áll a PMFC NB III.-as labdarúgócsapata a hétvégén, hiszen a 14. helyen álló piros-feketék a sereghajtó Hódmezővásárhely vendégei lesznek. Vagyis itt a lehetőség arra, hogy végre győzzenek.

A pécsi szurkolók is szeretnék a helyszínen buzdítani kedvenceiket, ám bosszankodva látták, hogy nem lesz könnyű bejutniuk a mérkőzésre. A házigazda klub ugyanis közölte, hogy csak előzetes regisztráció után léphetnek be a vendégdrukkerek, akiknek meg kell adniuk a személyes adataikat (név, születési adatok, lakcím). Nem mellesleg mindössze az első negyvenet engedik be.

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől tegnap megkérdeztük, hogy a személyes adatokat elkérheti-e egy klub a beléptetés miatt, ám lapzártánkig nem kaptunk választ.

A hódmezővásárhelyiek lépése kétségtelenül nem túl barátságos, ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy a két csapat szurkolói nem különösebben szívlelik egymást, így könnyen elképzelhető, hogy kiadós pofozkodás lenne a nagy találkozásból – csupán ezt szeretnék megelőzni a leendő házigazdák.