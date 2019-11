Csak ráijeszteni tudott a DEAC Csiricsékre, nyert a PVSK-Veolia

Veretlenül folytatja bajnoki szereplését a PVSK férfi kosárlabdacsapata. Most a DEAC-ot múlta felül Csirke Ferenc legénysége egy eleinte simának tűnő összecsapáson.

Újabb győzelmet ünnepelhetett a PVSK-Veolia kosárlabdacsapata, miután felülmúlta a DEAC-ot az NB I-es bajnokság hatodik fordulójában.

Már az első negyedben látszott, hogy a Pécs ezen a meccsen sokkal nagyobb fordulatszámon pörög, mint ellenfele. A Benfica elleni formát hozták a játékosok és a szurkolók is. Smithék dobásai ültek, és saját palánkjuk alatt is extrát hoztak. Aiken is remekül olvasta a játékot, és kiosztott egy hatalmas sapkát Tóth Ádámnak. Még az sem lassított a Panthersen, hogy az előzetes hírekkel ellentétben, Diggs még nem volt ott a társakkal a pályán. A tempóbeli különbség pedig a pontokban is kijött, 26-15-öt követően pihenhettek először Pongóék. Közben a látványra sem lehetett panasz, Budimir és Aiken ugrasztotta talpra a rajongókat, amikor utóbbi zsákolt óriási erővel a feladott labdából.

A második játékrészt már szorosabbá tudta tenni a DEAC, de ekkor is végig érződött a Pécs fölénye. A nagyszünetre talán túlságosan is megnyugtató 14 pontos előny mellett mehettek Csiricsiék, ami a fordulás után meg is látszott. A lepattanókat sorra a debreceniek gyűjtötték be, és könnyű kosarakat szereztek. Így pedig a hátrányukat is rohamléptekben dolgozták le. A záró tíz percet már csak öt pontos távolságból kezdték.

Az utolsó negyedben már nem hagyott kérdéseket afelől a Pécs, hogy behúzza ezt a szinte semmiből szorossá váló meccset. A végső percre már ismét 10 pontos különbséggel mentek Rujákék, így ismét járt a vastaps már a dudaszó előtt a nagyot hajtó csapatnak.

PVSK-Veolia–DEAC 88-76 (26-15, 21-18, 17-26, 22-17)

Férfi kosárlabda NB I., 6. forduló. Pécs, 2500 néző. PVSK: PONGÓ 4, SMITH 24/6, RUJÁK 12/3, Budimir 9, Aiken 9. Csere: CSIRICS 20/3, Horti 5, Antóni 5/3, Bíró. Vezetőedző: Csirke Ferenc. DEAC: Manigat 7/3, Harrison 4, Gáspár, BORISZOV 15/3, TÓTH Á. 23. Csere: Bognár, Polyák 10/6, SOMOGYI 13/3, Omenaka 4, Tóth B. Vezetőedző: Kovács Adrián.