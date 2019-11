Csak ráijeszteni tudott a Vác a komlói bányászokra

Megnyerte Vác elleni Magyar Kupa-meccsét a Sport36-Komló csapata Takács Bence vezérletével és Alex Djurdjevics nagyszerű kapusteljesítményével, így a következő körbe lépett.

Talán azért, mert hétköznapra került a meccs, talán azért, mert öt nap alatt már a harmadik csatájába indult a Sport36-Komló férfi kézilabdacsapata, de a szokottnál kevesebben buzdították kedvenceiket a pálya széléről. Ez viszont mit sem változtat azon, hogy Kilvinger Bálint tanítványai jó teljesítményt nyújtva átugrottak a Vácon, és továbbléptek a Magyar Kupa következő fordulójába.

Az már az első percekben látszott, hogy a bányászok ráerőltetik akaratukat az ellenfélre, és nem hagyják magukat kizökkenteni saját játékukból. Ennek megfelelően egy 7-2-es első nyolc perccel nyitottak, és bár ebből tudott faragni a Vác, végig maradt a három-négy gólos különbség. Az is igaz, hogy a Vácot nem lehetett azzal vádolni, hogy felszaggatná a parkettát a csarnokban, de ebben keményen benne volt Katzirzék remek védőmunkája is. A szünetre így 19-16-os hazai vezetéssel mentek a felek.

A fordulást követően a vendégek ráijesztettek a hazaiakra, 10 percet követően egyenlítettek, ami meghozta a közönség hangját, és a kissé álmos hangulatból azonnal harcba szólította övéit, ami hatásos volt, végül kétgólos győzelembe hajtották csapatukat.

– Éreztük, hogy rövid idő alatt ez már a harmadik mérkőzés. Küzdöttünk, és nyerni tudtunk. Ez volt ma a legfontosabb – nyilatkozta a meccs után Kilvinger Bálint, a Komló vezetőedzője.

Sport36-Komló–Vác 33-31 (19-16)

Férfi kézilabda Magyar Kupa, 3. forduló. Komló, 500 néző. Komló: Djurdjevics – Szkokán 4, Balázs 5, Grünfelder 2, Sunajko 5, Takács 9/2, Markovics 2. Csere: Selymes (kapus), Katzirz, Jóga 3, Zobec 1, Csomor, Manojlovity, Kovácsevics 1/1, Vaskó 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Vác: Kovács J. – Nagy N. 1, Kállai 7, Antal 3, Rédai, Holpert 5, Davidovics 2. Csere: Bognár 9/3, Kocsi 2, Rozner 1, Gáspár. Vezetőedző: Skaliczki László.

Hétméteresek: 4, ill. 6 perc.

Kiállítások: 5/3, ill. 4/3.

Ez most nagyon közel volt!

Rettentő közel volt ahhoz a PVSE férfi kézilabdacsapata, hogy meglepetést okozzon a Ferencváros ellen a Magyar Kupában. Bár a 30-27-es végeredményből ez nem látszik, Kovács Gábor tanítványai sokáig vezettek a mérkőzésen. Sőt, a hajrára is pécsi előnnyel fordultak a felek, de az utolsó hét percben már nem találtak be Kreiszék, így behúzták a fővárosiak a találkozót. Ezzel a Pécs búcsúzott a kupától.

Az viszont biztos, hogy Szabóék elérték céljukat a meccsen, hiszen tisztességgel helytálltak, megmutatták, képesek magasabb szintű ellenfél ellen is jól játszani, most pedig koncentrálhatnak a bajnokságra.

PVSE–Ferencváros 27-30 (18-16)

Férfi kézilabda Magyar Kupa, 3. forduló. A pécsi gólszerzők: Szabó G. 8, Kreisz 4, Horváth A. 5, Vass Á. 4, Bujtár 4, Szakcsi 2.