Csirke: benti játék nélkül bajban lehetünk

Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának vezetőedzője nagyon csalódott volt a ZTE elleni hazai vereség miatt. Ezen persze nem is kell csodálkozni, hiszen a pécsiek először kaptak ki a bajnokságban saját közönségük előtt. A szakember a meccs után meglehetősen kritikus, önkritikus hangot ütött meg.

– Az egy dolog, hogy hogyan dobtunk ezen a mérkőzésen. Leginkább sehogy – vágott bele a közepébe a szakember.

– A felelősség az enyém a vereség miatt. Főként a második félidőben nem azzal az ötössel kellett volna kezdenünk, amelyikkel felmentünk. Túlzottan bíztam a kezdőötösben, ez az én hibám. Az a helyzet, hogy a hiányosságainkat eddig ügyesen el tudtuk dugdosni, de ma kiütköztek. Nincsen benti játékunk, és a festéken belüli játék nélkül nem lehet komoly eredményt elérni.

Ezzel túlzottan leszűkítjük a támadó repertoárunkat. Ráadásul ez idővel hozza magával azt is, hogy védekezésben is jönnek a hibák. Most is, meccs közben három védekezést is kipróbáltunk, de a Zete mindegyiket átjátszotta. Remélem, hogy ez a vereség nem azt mutatja, hogy fejben nem bírjuk a szerda-szombat ritmust, mert ha igen, akkor nagyon nagy bajban lehetünk a későbbiekben.

