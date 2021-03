Csirke: ez az én csapatom!

Nagyon közel volt az éremszerzéshez, de végül a negyedik helyen zárta a női kosárlabda Magyar Kupa múltheti nyolcas döntőjét a PEAC-Pécs együttese. Csirke Ferenc vezetőedző rendkívül büszke fiatal csapatára, de a pénteken elveszített elődöntő után nehezen jött álom a szemére.

Tulajdonképpen már szerda délután, a Cegléd elleni győztes negyeddöntővel elérte célját a Magyar Kupában a PEAC-Pécs, hiszen azon a mérkőzésen biztossá vált, hogy minimum a negyedik helyen zárják a sorozatot Kiss Virágék. Azonban a négy között és a bronzmeccsen is egyértelművé tették a pécsi lányok, hogy nem érik be ennyivel. A pénteki elődöntőben csak egy hajszálon múlt a finálé kiharcolása, de a végjáték a Diósgyőré volt, amely egy nagyon pontszegény meccsen 5 ponttal múlta felül Csirke Ferenc gárdáját. A vasárnapi helyosztón a miskolciaknál is erősebb ellenfél, a Szekszárd várt Wen­tzel Nóráékra, akik a tolnaiak dolgát is rendkívül megnehezítették. Két perccel a vége előtt a vezetést átvehette volna a PEAC, de a rutinosabb KSC zsebelte be végül a bronzot.

– Az elődöntő után jóval nehezebben aludtam el, mint a bronzmeccset követően. A Diósgyőr elleni vereséget nehezen fogom kiheverni, hiszen már majdnem ott volt a kezünkben az érem. Sajnos hiányzott az a rutin, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen elődöntőt meg lehessen nyerni. – nyilatkozta lapunknak Csirke Ferenc, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Persze, szomorúak vagyunk, hogy nem jött össze a dobogó, de rengeteg tapasztalatot szereztünk ezen a tornán. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy megnyertük a szerdai negyeddöntőt egy olyan négy légióssal felálló Cegléd ellen, amely továbbjutott az Európa-kupában. Mindezt úgy, hogy a nemrégiben igazolt szlovák válogatott irányítónk, Nikola Dudásová betegség miatt nem lehetett ott velünk. Ugyan a sportban nincsen „ha”, de lehet, hogy pont ő tudott volna egyet lendíteni a csapaton a miskolciak ellen. Mindent egybevetve: nagyon büszke vagyok a játékosaimra.

A tréner nem véletlenül büszke, hiszen már évek óta nem láttunk egy ennyire egységes, egymásért küzdő csapatot Pécsen.

– Kaposi Pálmának a Diósgyőr ellen nem úgy ment a játék, ahogy szerette volna. Aznap este fél 9-kor, amikor hazaértünk Pécsre, elkérte a teremkulcsot, és ott maradt gyakorolni a csarnokban. Ilyen csapatom van! – mondta büszkén Csirke Ferenc.

A pécsiekre még két mérkőzés vár a bajnokság alapszakaszában. Ha a Csatát és a Vasast is legyőzik idegenben, akkor akár az ötödik helyen is zárhatnak, ami azt jelentené, hogy a rájátszás negyeddöntőjében ismét a Diósgyőrrel találnák szembe magukat.

– A rövidtávú célunk az, hogy pénteken megverjük a Csatát, de természetesen nagyon szeretnénk odaérni az ötödik helyre, hogy visszavághassunk a DVTK-nak – tette hozzá a vezetőedző.

A Csata–PEAC-Pécs mérkőzést március 5-én, pénteken rendezik meg a fővárosi Ludovika Arénában.