Csirke Ferenc a Falco ellen irányította utoljára a PVSK-t

Bár az idényt remekül kezdte a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapata, már hetek óta hullámvölgyben van. A Falco elleni vereség zsinórban a hetedik elvesztett találkozója volt az alakulatnak, ez pedig Csirke Ferenc vezetőedző pozíciójába került.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Nyolc évvel ezelőtt vette át a PVSK-Veolia kispadját Csirke Ferenc. Ez idő alatt stabilan a középmezőnyben végzett a csapat, eltekintve a 2018/2019-es szezontól, amikor egészen a bronzéremig menetelt a tréner irányításával a gárda. A mostani szezon is úgy kezdődött, ahogyan az előző véget ért: a telt lelátón örömittas szurkolók éltethették a csapatot, amely első hat bajnokiját zsinórban behúzta, ráadásul remekül játsz­va. Mindeközben pedig az Európa-kupában is ráijesztett a riválisokra az alakulat. Talán csak Quincy Diggs sérülése akadályozta meg ebben az időben a pécsieket, hogy 2-3 diadalt arassanak a nemzetközi színtéren.

Az amerikai kiscsatár teljesítménye viszont drasztikusan visszaesett ezt követően, majd egy másik fontos láncszem, C. J. Aiken is hosszú időre kiesett. A center hiánya és a kettős terhelésből adódó fáradtság pedig meglátszott a csapat formáján: a védelem felpuhult, a lábak lelassultak, vesztett a hatékonyságából a keret. Sulovics december eleji érkezéséig pedig nem is volt Hortinak cseréje, így a többieknek is gyakran saját posztjukon kívül kellett szerepelniük. Így zsinór­ban hétszer kapott ki Csirke Ferenc legénysége. Ezt követően az a döntés született a vezetőségben, hogy felmenti a munkavégzés alól a trénert, akinek a neve egybe forrt a PVSK-éval.

Mint azt a klub közleményében írta, arról, hogy Csirke Ferencet tovább foglalkoztatják, vagy felbontják a szerződését, később egyeztetnek a felek. Az új vezetőedző személyéről hamarosan dönt a klub.

Lapunk információi szerint a csapatot Dragan Alekszics veszi át, akit november 23-án a Szolnok padjáról küldtek el, mert nem úgy szerepelt irányításával az Olaj, ahogyan azt várták. A szerb szakember így visszatérhet korábbi állomáshelyére, ahol 2005 és 2009 között kosárlabdázott. Edzőként háromszor bajnoki címet, négyszer kupa sikert ünnepelhetett a Szolnokkal.

Az ügy kapcsán kerestük Csirke Ferencet, de nem értük el, míg Bán Gábor ügyvezető nem kívánt nyilatkozni.

Szombathelyen nem bírták a tempót

Nem sikerült jól a PVSK szombathelyi meccse. Bár Budimir óriásit küzdött, a Falco szinte esélyt sem adott a pécsieknek a sikerre.

Falco–PVSK-Veolia 101-69 (16-15, 29-20, 20-20, 36-14)

Férfi kosárlabda NB I., 13. forduló. Szombathely, 2870 néző.

Falco: Váradi 5, Curry 9/6, BENKE 14/9, Washington 3/3, Reddic 12. Csere: PERL 17, Filipovity 9/3, Hooker 6, LAKE 15, Bíró 6/6, Verasztó, Krivacsevics 5/3. Edző: Gasper Okorn.

PVSK: Ruják 10/3, Smith 1, Diggs 4/3, BUDIMIR 32/15, Horti 4. Csere: Csirics 8/3, Pongó 5/3, Sulovics 2, Antoni 3/3. Edző: Csirke Ferenc.