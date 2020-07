Csirke Ferenc nem hagyja el a városát

Csirke Ferenc nyolc éven át irányította PVSK-Veolia férficsapatát, amellyel a 2018–2019-es szezonban bajnoki bronzérmet szerzett, s a nemzetközi porondra is kivitte az együttest. A pécsi tréner által irányított Panthers az előző idényt is jól kezdte, ráadásul az Európa-kupában sem vallott szégyent. A jó rajt után azonban visszaesett a gárda teljesítménye, ami Csirke Ferenc állásába került, helyét Dragan Alekszics vette át.

Ami pedig a PEAC-Pécset illeti: a Meszlényi Róbert irányította csapat a női bajnokság – járványhelyzet miatti – félbeszakításakor az alapszakasz hetedik helyén állt. A pécsi klub végül nem léptette életbe Meszlényi most nyáron lejáró szerződésének plusz 1 éves záradékát, tegnap pedig hivatalossá vált, hogy a női vonalon még újonc Csirke Ferenc ül le a baranyaiak kispadjára.

– Női vonalon valóban nem dolgoztam még – fogalmazott a 44 éves szakember. – Január elején voltak lehetőségeim férficsapatoknál, de mivel elhúzódott a szerződésbontás, ezek kútba estek. Utána úgy voltam vele, hogy fél évet pihenéssel töltök, a családommal leszek, de sajnos a koronavírus-járvány közbeszólt. Ekkor, látva azt, hogy minden kérdésessé vált, lesz-e munka, lesznek-e csapatok, lesz-e pénz a sportra ebben a helyzetben, otthon viccesen meg is jegyeztük, hogy majd az első normális ajánlatot elfogadom. És három-négy nap múlva hívott a PEAC-Pécs.

Csirke Ferenc számára fontos szempont volt, hogy továbbra is Pécsen dolgozhat.

– Nagyon sokat nyomott a latban, hogy ez a munka ismét Pécsről, a pécsiségről szól majd, a keret magyar tagjai egytől egyig vagy pécsiek, vagy tizenéves koruk óta itt nevelkedtek. Nekem tényleg fontos a szülővárosom, sosem hagytam el magamtól sem játékosként, sem edzőként. Ameddig lehet, itt szeretnék dolgozni: örülök, hogy továbbra is segíthetem a pécsi kosárlabdát! Úgy érzem, mindig jó kapcsolatom volt a szurkolókkal, s most külön motivációt jelent számomra, hogy közösen elérjük, minél többen legyenek a női meccseken.

A végleges keretet csak később jelenti be a klub, de egy régi-új érkezőről már beszámolhatunk: az elmúlt másfél évben a Diósgyőrben kosarazó Szücs Réka hazatér, a pécsieknél kezdi meg az augusztus 10-én startoló felkészülést.

Igazolt a PINKK

A másik baranyai, női élvonalban szereplő klubnál a vezetőedzői poszton nincs változás, a következő szezont is a horvát Vanja Miljkovic irányításával kezdi meg a PINKK-Pécsi 424, amely tegnap a végleges keretét is kihirdette.

Az elmúlt szezon összes magyar játékosával megegyeztek, így az ősszel rajtoló idényben is PINKK-mezben láthatjuk Tenyér Zsófiát, Vári Zitát, Jáhni Zsófiát, Szücs Lillát, Zsilinszki Lillát, Kovács Kittit, Szabó Laurát, Horváth Zanettet, Chroméj Hajnalkát és Pucz Esztert.

A magyar mag további két tehetséggel erősödik: a 18 éves, 3-as és 4-es poszton bevethető Borbás Panni a PVSK akadémiáról érkezik, a Rátgéber Akadémián nevelkedő Demeter Nóra pedig két év után tér vissza Pécsre. A 22 esztendős center az elmúlt időszakot a román bajnok és kupagyőztes Sepsiszentgyörgynél töltötte.

Ami pedig az új légiósokat illeti: Daugile Sarauskaite (23 éves, 196 cm magas, 5-ös poszt) litván válogatott játékos a Kibirkstis Vilnius csapatából igazol a PINKK-hez, a 19 éves, 3-as poszton bevethető bosnyák Dragana Zubac pedig az elmúlt szezont Romániában, a CSU Brasovnál töltötte. A 24 éves, amerikai Leslie Vorpahl személyében egy irányítót is szerződtettek a baranyaiak – ő a német első osztályú XCYDE Angels játékosa volt.