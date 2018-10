Csöndes vasárnap lehet a második vonalban

Az NK Építők Megyei II. osztály 9. fordulójában aligha kell nagy meglepetésre számítani, legalábbis ami az élmezőnyt illeti.

Földindulás nem várható a dobogós helyeken, ugyanis az első három helyen álló csapat mindegyikére olyan mérkőzés vár, amelyen elvárható tőlük a győzelem.

Az éllovas Véménd, valamint a rosszabb gólkülönbsége miatt második helyen álló Palotabozsok is hazai pályán szerepel majd vasárnap – a forduló minden meccse ezen a napon lesz –, és előbbinek a Bicsérd, utóbbinak pedig a Nagykozár legyőzése azért, ha nem is vehető száz százalékig biztosra, de legalábbis hatalmas meglepetés lenne, ha e két mérkőzés nem hazai győzelmekkel zárulna. A tabellán most harmadik helyen álló Himesháza ugyan idegenbe fog utazni, de Mozsgón így is Fischer Norberték lesznek a favoritok.

Ebben a fordulóban a Kétújfalunak lesz a legjobb dolga, ugyanis a pont nélkül utolsó helyen álló Drávaszabolcs vendége lesz, így túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem csak a három pont van máris a zsebében, de a gólkülönbségét is javíthatja majd a hétvégén.

Október 14., vasárnap, 14.30.

Mozsgó (14.)–Himesháza (3.), Palotabozsok (2.)–Nagykozár (9.), Ócsárd (4.)–Bogád (12.), Drávaszabolcs (16.)–Kétújfalu (5.), Magyarbóly (7.)–Lánycsók (6.), Töttös (13.)–Somberek (10.), Véménd (1.)–Bicsérd (11.), Hosszúhetény (8.)–Diana SE (15.).

Az NK Építők Megyei II. osztály állása 8 forduló után

1. Véménd 19 pont (+11), 2. Palotabozsok 19 (+4), 3. Himesháza 16 (+21), 4. Ócsárd (+7, 24 lőtt gól), 5. Kétújfalu (+7, 19 l.g.), 6. Lánycsók 15, 7. Magyarbóly 13, 8. Hosszúhetény 12 (+8), 9. Nagykozár 12 (+6), 10. Somberek 11, 11. Bicsérd 10, 12. Bogád 6 (+4), 13. Töttös (2 győzelem), 14. Mozsgó (1 gy.), 15. Diana SE 5, 16. Drávaszabolcs 0.

A góllövőlista állása

14 gólos: Péter József (Somberek).

12 gólos: Horváth Benjamin (Mozsgó).

10 gólos: Balázs Gábor (Bogád). 9 gólos: Novák Balázs (Hosszúhetény). 8 gólos: Kaprényi Péter (Hosszúhetény). 7 gólos: Gál Tibor (Lánycsók), Káldi Balázs (Nagykozár), Polyákovics Zsolt (Lánycsók), Tompa Csaba (Bicsérd). 6 gólos: Fischer Norbert (Himesháza), Kaiser Máté (Véménd), Molnár László (Diana SE), Retkes Krisztián (Bicsérd), Szücs Dominik (Bogád), Varga Tamás (Kétújfalu), Varga Zoltán (Kétújfalu).