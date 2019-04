Csúcsrangadók előtt

Két csúcsrangadót is rendeznek a Gienger Megyei I. osztály 24. fordulójában. A PEAC siklósi vendégjátéka is igencsak izgalmasnak ígérkezik, de a hétvége igazi slágermeccsét Pécsváradon rendezik, hiszen idei legnagyobb riválisát, a Szederkényt fogadja a címvédő. A vendégek még egyszer sem győztek ott, most mindent megtesznek azért, hogy megszakadjon ez a rossz sorozat.

Április 20., szombat, 16.30 Pécsvárad (1.)–Szederkény (3.)

A Pécsvárad már tényleg csak karnyújtásnyira van a címvédéstől, és ha idei legnagyobb riválisát, a Szederkényt is legyűri szombaton hazai pályán, akkor szinte a zsebében érezheti az aranyérmet Varga László együttese, amely jelenleg is tizenegy ponttal vezet hétvégi ellenfele előtt. – Tizenegy pont az előnyünk a Szederkénnyel szemben, így nekünk akár a döntetlen is megfelelő eredmény lehetne, de természetesen nyerni szeretnénk és ezért mindent el fognak követni a játékosaink – mondta lapunknak Varga László, a Pécsvárad edzője. – Nagyszerűen edzenek és hétről hétre jól teljesítenek a mérkőzéseken. Minél előbb meg szeretnénk szerezni azt a tíz pontot, ami matematikailag kell a címvédéshez. Jó mérkőzést és győzelmet várok. A Szederkényt sérülések, valamint eltiltások hátráltatták tavasszal, amik több nem várt pontvesztést is eredményeztek. A utóbbi két hétvégén viszont ismét visszatért a helyes útra a gárda, amely a PVSK-t idegenben 1-0-ra, a Lovászhetényt pedig otthon 3-0-ra győzte le. – Két teljesen különböző mérkőzés volt – emlékezett vissza Lőrinc Antal, a Szederkény edzője. – A PVSK ellen inkább a fegyelmezett védekezésre építettük a játékunkat, a Lovászhetény ellen viszont ellenfelünk kényszerült kapuja elé, és a második félidőben végre azt az arcunkat mutattuk, amit elvesztettük az utóbbi időben. Emellett nagyon örültem neki, hogy fiataljaink mindkét mérkőzésen helytálltak. Most pedig ismét egy komoly feladat vár ránk, hiszen egyszer sem tudtunk még nyerni a pécsváradiak ellen. A legjobb játékosállomással rendelkező csapat a megyében, a szerzett pontjaik és mutatóik magukért beszélnek. Ettől függetlenül mi tervekkel utazunk hozzájuk, nem fogunk feltett kézzel játszani, megteszünk mindent a győzelemért, ahogy minden mérkőzésen. A teher nem rajtunk lesz, nekünk a soron következő meccsek fontosabbak. Azokat kell megnyernünk, hogy továbbra is a dobogóért küzdhessünk. Április 20., szombat, 14.00 Sellye (8.)–Mohács (9.)

A sellyeiek a szederkény felett aratott bravúrgyőzelmük után megtorpantak, hiszen azóta Bodán és Szentlőrincen is kikaptak. Most viszont ismét hazai pályán bizonyíthatnak. Ellenfelük a Mohács lesz, amely az előző fordulóban nyerte meg első tavaszi bajnokiját, méghozzá a rendkívül erős Siklós ellen, ami bizakodásra adhat okot Takács Lajos együttesének. Ráadásul egy esetleges sikerrel a Duna-partiak beérnék pontban az ormánságiakat. Április 21., vasárnap, 16.30 Bóly (14.)–Komló (10.)

Nagyon nem megy mostanában a bólyiaknak, ráadásul az előző fordulóban az utolsó pillanatokban fordított ellenük a Harkány, s azzal a vereséggel egészen a sereghajtó pozícióig csúsztak vissza. Pontot szerezniük vasárnap sem lesz egyszerű, hiszen a tavasszal új életre kelő Komlót fogadják, amely veretlen a téli a pihenő óta, s legutóbb a listavezetőtől rabolt pontot. Lovászhetény (13.)–Boda (11.)

Nagy küzdelem zajlik a tabella alsóházában is a pozíciókért. A Lovászhetény nemrégiben elmozdult az utolsó helyről, és valószínűleg nem szívesen térne vissza oda, hazai pályán pedig megvan minden esélye a pontszerzésre. A Boda ugyan kikapott legutóbb a PVSK-tól, de az előtte lévő három mérkőzésén hét pontot gyűjtött, és egy újabb sikerrel tenne egy újabb lépést a középmezőny felé. Így mindent egybevetve, mindkét csapatnak rendkívül nehéz dolga lesz vasárnap. Siklós (4.)–PEAC (2.)

Vasárnapra is maradt egy megyei csúcsrangadó, hiszen a negyedik Siklós fogadja a – holtversenyben – második PEAC-ot. A pécsiek sorozatban a hatodik meccsüket nyerhetik meg, amivel kilenc pontra növelnék előnyüket hétvégi ellenfelük előtt a tabellán. Fordított esetben viszont a házigazda ismét dobogó közelben találná magát. A forma alapján inkább Makaiék sikerére van nagyobb esély, de Nagy Balázs együttesét semmiképp sem szabad leírni, hiszen bárkit képes legyőzni, főleg hazai pályán. Villány (6.)–Harkány (12.)

A Villány az előző fordulóban tényleg csak karnyújtásnyira volt egy bravúrgyőzelemtől, hiszen a PEAC elleni rangadó lefújása előtt negyedórával még gól- és emberelőnyben volt a csapat, aztán mégis 3-1-es vereséget szenvedett. Polgári Csaba együttesére most valamivel könnyebb feladat vár, mivel a tizenkettedik helyen szerénykedő Harkányt fogadja, amely ugyan legutóbb legyűrte a Lovászhetényt, de ezen a győzelmen kívül csak egyetlen pontot szerzett a téli pihenő óta. Gienger Megye I. osztály

1. Pécsvárad 20 16 2 2 59-12 50

2. PEAC 19 12 3 4 52-30 39

3. Szederkény 19 12 3 4 39-21 39

4. Siklós 19 10 3 6 36-24 33

5. PVSK 20 9 5 6 36-27 32

6. Villány 19 9 3 7 29-32 30

7. Szentlőrinc II. 19 9 0 10 41-36 27

8. Sellye 19 8 2 9 27-32 26

9. Mohács 19 6 4 8 28-31 22

10. Komló 19 5 5 8 29-25 20

11. Boda 18 5 2 11 23-46 17

12. Harkány 19 3 5 11 21-52 14

13. Lovászhetény 20 2 7 11 25-51 13

14. Bóly 19 3 3 13 20-48 12

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték