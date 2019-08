Csúcsrangadóval rajtol el a megyei futballszezon

A nyári pihenő után újra tétmeccsen lépnek pályára a megyei labdarúgócsapatok, legalábbis amelyek indulnak a hétvégén rajtoló Magyar Kupában. A sorsolás úgy hozta, hogy az MK első fordulójában a megyei I. osztály két legerősebb együttese, a címvédő Pécsvárad és a folyamatosan erősödő PEAC már a bajnokság előtt összecsap egymással.

Augusztus 10., szombat, 18.00.

Pécsvárad (megyei I.) –PEAC (I.)

Eredetileg a Pécsvárad–PEAC Magyar Kupa-mérkőzést is – a többi meccsel együtt – vasárnap rendezték volna, de végül egy nappal előbb, szombaton játsszák le a csúcsrangadót. Nagyon nagy rá az esély, hogy ez a két csapat küzd majd a Gienger Megyei I. osztály aranyérméért is, így igazán magas színvonalú találkozóra van kilátás. Ráadásul mindkét együttes kerete tovább combosodott a nyár folyamán.

Ismét a címvédés a tét a pécsváradi csapatnál

A Pécsvárad sorozatban harmadszor nyerheti meg a megyei I. osztály küzdelmeit, és erre ismét minden esélye megvan, hiszen olyan játékosokat is igazolt a klub, akik még az NB III.-ban is megállnák a helyüket, s PEAC ellen, a Magyar Kupában akár már be is mutatkozhatnak új csapatukban.

– Kicsit korán jön még ez a mérkőzés, de ezzel biztosan az ellenfelünk is így van. Egyelőre sok a hiányzónk, de akár még előnyt is kovácsolhatunk ebből az összecsapásból – mondta lapunknak Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője. – Természetesen idén is a bajnoki címvédést tartjuk szem előtt, ott szeretnénk lenni az élbolyban. Nyáron a vezetőséggel úgy döntöttünk, hogy szűkítjük a keretet, és 15 minőségi felnőtt labdarúgóval vágunk neki a szezonnak, s ha szükséges, akkor az ifiből és a újonnan induló II-es csapatunkból tudunk még felhozni játékosokat. Az egyesületünk munkalehetőségben is tud segíteni a játékosainknak, így nyílt lehetőségünk arra, hogy NB III.-as szintű játékosokkal is megegyezzünk.

Pécsváradra igazolt az NB III.-as Kozármislenyből Racskó Roland és a PMFC korábbi NB I-es játékosa, Wittrédi Dávid is, valamint a szintén harmadosztályú Szentlőrincből Temesvári Máté érkezett, de Ausztriából is erősített a címvédő.

Érkezett: Gergő Áron (PMFC), Temesvári Máté (Szentlőrinc), Koronics Márk (FC Andorf, Ausztria), Wittrédi Dávid (Kozármisleny), Racskó Roland (Kozármisleny), Juhos Balázs (Pogány), Vekkeli Deniel (PEAC).

Távozott: Nagy Norbert (Boda), Németh Norisz (Boda), Petrovics Tamás (Majos).

Csapatban lennének jobbak riválisuknál a pécsiek

A PEAC már tavalyi szezon előtt remekül erősített, azonban ősszel még döcögött a szekér. A szezon második fele alapján azonban méltó ellenfelei lehetnek hétvégi ellenfelüknek, amelyet meg is vertek tavasszal hazai pályán. A pécsiek vezetőedzője elismeri a Pécsváradiak erejét, de csapategységben föléjük nőne tanítványaival.

– Úgy gondolom, egyikünk sem akart ilyen korán találkozni – erősítette meg pécsváradi kollégája szavait Fazakas András, a PEAC vezetőedzője. – Azonban nagyon szerettünk volna egy jó csapat ellen játszani még a bajnokság előtt, így mi kértük, hogy indulhassunk a kupában, innentől kezdve hét százalék esélyünk volt, hogy ez a párosítás összejöjjön. Kónya Dávid távozása érzékenyen érintett bennünket, de ugyanúgy építettük tovább a csapatot, minőségi játékosokat, tudatosan posztra igazoltunk. Megszereztük a megye örökös gólkirályát, Hergenrőder Tamás, az osztály talán legjobb védekező középpályását, Hazenauer Kristófot, s sikerült megegyeznünk Laki Jánossal is, aki Bonyhádról érkezik, és ő ahova beteszi a lábát, ott általában bajnoki címet ünnepel.

Emellett a PMFC, a Kozármisleny és a Paks ifi csapatából is igazolt a PEAC, a másik pécsi csapatból Gelencsér Gergővel erősödött a klub, így teljes egészében összeáll a Gelencsér család, hiszen Gergő két testvére, Péter és Bálint is a egyetemi klubot erősítik.

Érkezett: Hergenrőder Tamás (Szederkény), Hazenauer Kristóf (Siklós), Laki János (Bonyhád), Kovács Kristóf (Kozármisleny), Gelencsér Gergő (PMFC), Juhász Péter (Paks).

Távozott: Kónya Dávid (PMFC), Vekkeli Deniel (Pécsvárad).

Augusztus 11., vasárnap, 18.00.

Harkány (I.)–Mohács (I.), Ócsárd (II.)–Bóly(I.), Szederkény (I.)–Komló (I.), Villány (I.)–Sellye (I.), Kétújfalu (II.)–Boda (I.), Lovászhetény (I.)–PVSK (I.).