Dárdai Pállal jártuk be az édesapja nevét viselő futballakadémiát

Dárdai Pállal együtt néztük meg, hogy a jövőben a pécsi tehetségek milyen környezetben sajátíthatják el a labdarúgás alapjait, honnan indulva járhatják be akár azt az utat, mint a jelenleg Hertha Berlin utánpótlásában dolgozó szakember.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az épület már kész, csak a berendezés, no meg a futballpályák hiányoznak ahhoz, hogy a PMFC birtokába vehesse az Id. Dárdai Pál Utánpótlás Labdarúgó Akadémiát. A mai napon Kulcsár Árpád sportszakmai igazgató mutatta be lapunknak, illetve a velünk érkező Dárdai Pálnak, hogy milyen környezetben pallérozódhatnak majd az ifjú pécsi labdarúgók. Hol kezdhetik meg útjukat, ahonnan akár olyan utat is bejárhatnak, mint a Herthánál dolgozó ikon.

Már a büfé kialakításán, elhelyezésén is látszik, itt mindennek a futballról és a PMFC-ről kell szólnia. Egyrészt a csapat színei elegánsan díszítik az egész épületet, s szinte mindenhonnan tökéletes rálátás nyílik majd a pályákra. A két élőfüves és egy műfüves játéktérre mindenképpen, a tervezett csarnokon túli háromra nem biztos. Alig várjuk, hogy egyszer úgy léphessünk be az épületbe, hogy az gyerekektől nyüzsög, s áthatja azt a csapat múltja, hiszen az üres falakra még terveznek képeket a volt pécsi válogatottakról is többek között.

Az emeleten lévő edzőterem panorámáját mindenképpen érdemes lesz megcsodálni, ha egyszer a gyepre lehet kinézni.

Azonban azt is látni kell, hogy a tervezés nem mindenhol tökéletes, a kisebbek öltözőinek mérete például szűkösre sikerült. Kulcsár hangsúlyozta, ebbe nem volt beleszólásuk.

Az épületen kívül egyébként már a világítás is teljesen kész. Így tényleg annyi hiányzik, hogy az időjárás megengedje, a kivitelezőnek a pályák kialakítását, és a bútorok elkészüljenek. Az igazgató elárulta, a műfüves pálya akár a következő tíz napban elkészülhet, az élőfüves attól függ, mikor lesz megfelelő a talaj minősége.

Csarnok épül a létesítmény mellé

Egy 45×70 méteres, fedett labdarúgócsarnok kialakítását is tervezik még, ha a szabadtéri pályák elkészülnek. Azonban, ahogy azt Kulcsár megjegyezte, az nem égetően fontos. Hiszen ha a bútorok és a szabadtéri pályák megvannak, a munkát már el tudják kezdeni az akadémia területén. Ilyen környezetben pedig elképzelni sem tudjuk, hogy extra motivációra lenne szüksége a fiataloknak a maximális erőbedobáshoz.

Emellett azt is megtudtuk, a PMFC gondolkozik azon, hogy egy második számú csapatot is indítson a jövőben.

Az ősszel bizonyítottak is a fiatalok

A pécsi fiatalok már az ősszel igyekeztek bebizonyítani, megérdemlik, hogy egy ilyen létesítményben folytathassák képességeik csiszolását. Amellett, hogy Katona stabil kezdővé vált az NB II.-es gárdában, amiben Keresztes és Archie is bemutatkozhatott többek között, az U19-es gárda az országos utánpótlás bajnokság második vonalában a második helyen telelt. Illetve a 17 évesek is dobogón maradtak úgy, hogy eggyel kevesebb meccset tudtak lejátszani, mint az előttük állók, az U16 pedig első. A náluk is fiatalabbak szintén szép eredményeket értek el.