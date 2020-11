Decemberben lép pályára legközelebb a Panthers

Szinte egy teljes hónap csúszással tudott csak becsatlakozni az NB I.-es bajnoki versenyfutásba a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, s most újabb meccsüket halasztották el.

Ugyanakkor az ok ezúttal jóval örömtelibb, hiszen most nem a koronavírus-járvány miatt hiányozna egy meghatározó játékos a keretből, hanem a válogatott kötelességei miatt.

Az elmúlt fordulókban Ruják András (képünkön) mindig a csapat legjobbjai között volt, ez is közrejátszhatott abban, hogy Ivkovics Sztojantól meghívót kapott az Eb-selejtezőkre készülő nemzeti csapatba. Igaz, korábban a kapitány lenyilatkozta, hogy a februári, Ukrajnában szereplő 12 főből nyolc-kilenc beteg, így szinte teljesen újra kell építenie a keretet ezekre a meccsekre. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, a válogatott elmúlt 14 találkozójából 12-t megnyert, s Szlovéniában is hely akar állni.

Rujákék 28-án az osztrákokkal, 30-án a házigazdákkal játszanak majd. A Panthers december 1-jén lép pályára legközelebb.