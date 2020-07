Dietz Gusztáv tartotta az edzést

Megúszták a pécsi harcosok a Cápa támadását.

Új technikákat sajátíthattak el a BJJ Pécs harcművészei, amikor Dietz Gusztáv kétszeres Európa-bajnok, egyszeres világbajnok dzsúdzsucus ellátogatott hozzájuk egy szeminárium megtartására.

– Alapvetően a Shebohoz tartozunk, a holland BJJ vonalhoz, viszont engedélyezték, hogy Dietz Gusztáv szemináriumot tartson nekünk. Korábban, mielőtt szétszéledt volna a régi csapat, járt hozzánk, és most Krizsán Kristóffal közösen ismét felvettük vele a kapcsolatot, mi lenne, ha eljönne évente párszor az új alakulathoz. Ő pedig örömmel vállalta is. Most az első alkalommal két edzést tartott nekünk, amin új technikákat mutatott a továbbfejlődés érdekében – árulta el lapunknak Rádi Richárd vezetőedző, hozzátéve, hogy ahhoz képest, hogy a munka miatt nem mindenki tudott megjelenni, így is sokan voltak az edzéseken.

A Cápa becenévre hallgató harcművész miután felért a csúcsra, az MMA-ban is megmérette magát. Bárdosi Sándort és Petrovszki Attilát is legyőzte a ketrecben. Ez pedig még tovább növelte az értékét a Pécsen tartott foglalkozásának, hiszen több mindenben van jártassága, amit átadhatott.