Diósgyőrön át vezet az út az elődöntőig

Huszáros hajrával az ötödik helyen zárta a női kosárlabda élvonalának alapszakaszát a PEAC-Pécs csapata, amely így a Diósgyőrrel csap össze a rájátszásban a legjobb négybe jutásért.

Úgy veselkedett neki a hétnek a PEAC-Pécs, hogy ha megveri szerdán a Vasast Pasaréten, majd csütörtökön a Csatát a Ludovika Arénában, akkor az ötödik helyen fejezi az alapszakaszt. Idegenben sosem egyszerű nyerni, főleg úgy, hogy a Vasas rájátszást jelentő nyolcadik helyért, a Csata pedig a negyedik pozícióért volt harcban. A pécsi lányok azonban mindkét mérkőzésen rendkívül koncentráltak maradtak, így elérték céljukat, két rendkívül fontos sikerrel a hátuk mögött kezdhetik meg a playoffot.

– Örülök az alapszakasz ötödik helyének, a csapat megküzdött érte és meg is érdemelte, hiszen minket is elért a vírushelyzet, súlyos sérültjeink is voltak. Védekezésünk teljesen rendben van, mi kaptuk a második legkevesebb pontot az alapszakasz során, támadójátékunkon igyekszünk csiszolni a rájátszásra – nyilatkozta a Csata elleni találkozó után Csirke Ferenc, a PEAC-Pécs vezetőedzője.

Ugyan a holnap a ZTE és a TFSE-MTK még összecsapnak egymással egy a 21. fordulóból elhalasztott mérkőzésen, de ott bármilyen eredmény is születik, nem változtat az alapszakasz végeredményén. A PEAC-Pécsnek a rájátszás negyeddöntőjében a Diósgyőrrel kell megküzdenie a négybe jutásárt, a párharc (ahogy a többi negyeddöntő is) két nyert meccsig fog tartani. A kiírás szerint a felek első találkozójára március 23-án, kedden kerül sor Miskolcon. A 9-12. helyen végző csapatok, így a PINKK-Pécsi 424 is az alsóházi rájátszásban folytatja a bajnokságot.

A rájátszás negyeddöntős párosításai: Sopron Basket (1.)–Vasas Akadémia (8.), UNI-Győr (2.)–TFSE-MTK (7.), Atomerőmű KSC Szekszárd (3.)–Ludovika-FCSM Csata (6.), Aluinvent DVTK (4.)–PEAC-Pécs (5.).