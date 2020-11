Dobogóra léphet a PMFC a Kaposvár ellen

Mindkét NB II.-es baranyai labdarúgócsapat hazai pályán szerepel ezen a hétvégén. A Szentlőrinc vasárnap 13.00-kor a Budaörsöt, míg a PMFC 17.00-tól a koronavírus által megtizedelt Kaposvárt fogadja.

A Szentlőrincnek ezen a hétvégén adva van a feladat. Ki kell lépni a gödörből, amelybe a válogatott szünet előtt került. Ehhez viszont a bajnokság egyik leghatékonyabban támadó alakulatát, a 2. helyezett Budaörsöt kellene megállítania. Az ellenfél offenzív felfogásából viszont akár profitálhat is a Lőrinc.

– Az elmúlt 16 forduló jól mutatja, a Budaörs tapasztalt csapat ebben az osztályban, nagyon szép eredményeket ért el. Kreatív támadófocit játszik, és nagyon veszélyes pontrúgásokból is Petneházi révén. Hasonló filozófiával lépünk pályára mi is. A Budaörs nem egy olyan csapat, amelyet ne lehetne legyőzni. Jó csapatmunkával már láthattuk, bárkivel pariban lehet lenni az NB II.-ben. Ha mi hozzunk egy egységes, kiegyensúlyozott, koncentrált teljesítményt, akkor megszerezhetjük otthon a győzelmet – jelentette ki Marián Sluka, a Szentlőrinc edzője.

A PMFC bármennyire is akart, végül nem tudott beleegyezni abba, hogy a Kaposvár kérésére későbbre halasszák a hétvégén esedékes találkozójukat. Így pedig a somogyiak kénytelenek kiállni a Pécs ellen, amelyből még mindig lesznek a fertőzés miatt hiányzók, ráadásul Geiger Norbert is eltiltott. Ettől függetlenül a piros-feketék a találkozó esélyesei. A három ponttal pedig a győri rangadó kimenetétől függően a dobogóra is felléphetnek.

– Két hetünk volt a válogatott szünet miatt, hogy felkészüljünk a Kaposvárból. Ennyi idő alatt rengeteg dolgot át tud húzni a vírus, ez a mi esetünkben sincsen másképp. Ennek ellenére abszolút úgy készülünk, hogy optimális állapotban legyünk, és itthon tartsuk a három pontot – nyilatkozta Vas László, a PMFC mestere.

További mérkőzések: Soroksár–Ajka, Békéscsaba–Siófok, Dorog–Vasas, DEAC–Szombathely (mind 13.00), Csákvár–DVSC, Kazincbarcika–Szolnok, Nyíregyháza–Szeged, Győr–Gyirmót (mind 17.00).