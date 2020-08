Dominálni szeretnének a mislenyiek a Paks ellen

A hétvégén elrajtol a labdarúgó NB III. 2020–2021-es szezonja. Az előző kiírás még három baranyai csapattal rajtolt el, de a PMFC és a Szentlőrinc osztályváltását követően már csak a Kozármisleny képviseli megyénket a harmadosztályban. Jelena Richárd együttese hazai pályán, a Paks II. ellen kezdi meg szereplését vasárnap 17.30-kor.

Mint a vezetőedző elmondta, az összes bajnoki mérkőzésen, így a Paks ellen is szeretnének dominálni, s abban bízik, hogy harcos együttest láthat a közönség. A Kozármisleny kerete még nem teljes, egy belső védőt még mindenképp szeretnének igazolni, illetve több húzóemberük (Fenyvesi, Babinszky, Márkvárt, Horvát) is sérüléssel bajlódik. A kék-fehéreknek bizonyára szükségük is lesz a mély keretre, hiszen az ­

NB II­­I.-ban bővült a mezőny, mindhárom csoport 20 csapatosra emelkedett. Ami azt jelenti, hogy az alakulatoknak 38 forduló kell a szezonban lejátszaniuk, időnként heti két meccs vár rájuk.

NB III. Közép-csoport, 1. forduló: FTC II.–Kecskemét, Honvéd II.–Iváncsa (mindkettő 11.00), Kozármisleny–Paks II., Taksony–Újpest II., Körösladány–Majos, Dabas-Gyón–Monor, ESMTK–Dabas, Szekszárd–Dunaújváros, Hódmezővásárhely–Szeged, Vác–Rákosmente (mind 17.30).