Drámaira sikerült a PVSK utolsó hazai Európa-kupa meccse

Hatalmasat küzdve, két meghatározó játékosa hiányában dudaszós kosárral vesztette el utolsó hazai Európa-kupa találkozóját a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata az Inter Bratislava ellen.

Korántsem várhatták bizakodva a Panthers szurkolói a csapat utolsó hazai Európa-kupa meccsét az Inter Bratislava ellen, hiszen Aiken és Diggs sem lehetett ott sérülés miatt a csapattal. Azonban Smithék nagyszerű játéka, már az első negyedben eloszlatta még a felhőket is a Lauber Dezső Sportcsarnok fölül. Egyszerűen szinte minden bejött Csirke Ferenc tanítványainak elképesztő dobószázalékkal próbálkoztak mindenhonnan, csakúgy potyogtak a kosarak. Egyedül talán csak védekezésben nem hozta a szokásos extrát a csapat. A rajongóknak pedig volt miért talpra ugrani, elég csak Antóni két ember takarásából beszórt hármasára, vagy Pongó bokatörő cselére gondolni, ami után két ponttal gazdagította csapatát a dudaszó pillanatában. Így 36-25 állt a kijelzőn a folytatás előtt.

A második negyed viszont már nem kezdődött ilyen jól a pécsiek számára, egy 7-2-es rohanással nyitottak a pozsonyiak. Rögtön időt is kért Csirke Ferenc, hogy rendezze a sorokat, de azt követően is hiányzott a keménység a pécsiek védekezéséből, a másik oldalon pedig sok volt a hiba. Így nem hogy ledolgozták 11 pontos hátrányukat a vendégek, de meg is fordították a találkozót, a nagyszünetre kétpontos előnnyel mentek.

A fordulást követően még akadozott a Pécs játéka, de ráadásul, amikor visszaszerezte a vezetést, Hortinak akadtak fault problémái, ami miatt elég alacsony csapat maradhatott pályán.

A záró tíz percben aztán minden lelki erejét összeszedte a csapat, a rajongók is űzték a csapatot, és már-már úgy tűnt meg is lesz a második nemzetközi siker is, de egy dudaszós kosárral a Pozsony győztesen utazhatott haza.

PVSK-Veolia–Inter Bratislava (szlovák) 93-94 (36-25, 16-29, 21-21, 20-19)

Férfi kosárlabda Európa-kupa, csoportkör, 4. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2700 néző. Pécs: Pongó 9/3, Smith 13/6, RUJÁK 16/3, BUDIMIR 20/3, HORTI 16/6. Csere: Csirics 9/6, Bíró 2, Antóni 8/6. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Pozsony: BULATOVICS 13/6, FUNDERBURK 30/15, Abrahám 3/3, Skinner 12/3, BATKA 14/3. Csere: Körner 2, Alcegaire 3/3, Ihring 5/3, Bubalo 12. Vezetőedző: Aramis Naglics.