Dupla tornát rendez a pécsi egyesület

Egynapos férfi nemzetközi utánpótlás és felnőtt kupát rendez a PVSE Lauber Dezső Sportcsarnokban szombaton. A felkészülés részét képező tornára az RK Lokomotiva Brcko felnőtt és ifi, az RK Slatina első és a NEKA korosztályos csapata érkezik.

– A tornán nívós ellenfelek ellen készülhetünk a szezon folytatására. A horvát másodosztályú Slatinával jó a kapcsolatunk. A bosnyák elsőosztályú Lokomotiva pedig igen komoly játékerőt képvisel – mondta Kovács Gábor, a PVSE első gárdájának edzője. – Nem az eredményesség az elsődleges célunk, de ha már rendezünk egy tornát, akkor jó lenne megnyerni. A fő mégis az, hogy a bajnokságban hasznosíthassuk a most szerzett tapasztalatokat. Arra tökéletes lesz, hogy tétmeccsen is kipróbálhassuk a játékunkat.

A tornán a felnőtt- és az utánpótlás csapatok felváltva játszanak, így arra is lesz lehetősége a trénernek, hogy a fiatalokat is megnézhesse „éles bevetésen”. – Nem titok, hogy több fiatal velünk készül. Az ajtó nyitva áll, nekik kell belépniük rajta. Jól ismerem őket, mert több évig az edzőjük voltam és a mostani trénerükkel is folyamatosan értekezünk róluk, de kíváncsian várom, ők most hogyan szerepelnek – nyilatkozta Kovács, aki hozzátette, az is érdekli, milyen egy bosnyák elsőosztályú klub utánpótlása hozzájuk mérve. Az érdeklődőknek a belépés ingyenes.

Program: 09.30 PVSE–NEKA (ifi), 11.00 PVSE–RK Slatina (felnőtt), 12.30 RK Lokomotiva–NEKA (ifi), 14.00 RK Lokomotiva– RK Slatina (felnőtt), 15.30 PVSE–RK Lokomotiva (ifi), 17.00 PVSE–RK Lokomotiva (felnőtt), 18.30 Eredményhirdetés.