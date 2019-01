Ébren kell maradni, hiába altat az ellenfél

Szurkolói segítségével ma délután (18.30) mindenképpen győznie kell hazai pályán a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapatának – nagy csatának ígérkezik a Kecskemét elleni derbi.

Kétszer is kikapott egymás után a PVSK-Veolia NB I.-es férfi-kosárlabdacsapata, igaz, mindkétszer vendégként – előbb a Sopron, aztán a Körmend múlta felül. Mindezek után úgy kell már Csirke Ferenc együttesének egy győzelem, mint egy falat kenyér, s mivel ma délután végre hazai pályán játszanak Budimirék, jó esélyük van a sikerre.

– Az igazság az, hogy novemberben és márciusban is ugyanúgy kell a győzelem, mint most, hazai pályán ugyanis minden meccset hozni kell – mondta lapunknak Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Olyan csapat érkezik most hozzánk, amelynél a két centeren kívül mindenki be tudja dobni a hárompontost. Persze ritkaság, hogy minden játékos egyszerre kapja el a fonalat, mint legutóbb az Alba Fehérvár ellen, amikor is nagyon megszórta magát a Kecskemét. Ez extra teljesítmény volt.

Mindenki abban bízik, hogy ma délután a Lauber Dezső Sportcsarnokban a pécsi csapat nyújt majd extrát. Az biztos, hogy szükség lesz egy agresszív védekezésre, hogy a vendégek ne tudjanak könnyű kosarakat szerezni, valamint figyelni kell rá, hogy a Kecskemét ne altassa el a hazaiakat. A leendő ellenfél nem védekezik olyan keményen, mint a Körmend, ám csapatszinten a mezőny egyik legjobb teljesítményét nyújtja.

Amint azt lapunkban is megírtuk, a PVSK-ból hosszabb ideig hiányozni fog sérülés miatt Simon Kristóf. Ott lesz viszont a palánkok alatt a nemrég szerződtetett Ryan Wright, aki egyre jobban érzi magát a csapatnál, s miután most már több napja volt arra, hogy megismerkedjen a támadásban és védekezésben alkalmazott variációkkal, biztosan nagyobb hasznára lesz együttesének.

A forduló további mérkőzései: Sopron–Körmend, Szolnok–Kaposvár, Falco Szombathely–Atomerőmű SE, Szeged–ZTE, TF–DEAC, Alba Fehérvár–Jászberény.