Edzés nélkül is szórja a gólokat Horváth

Alighanem élete meccsét játszotta az elmúlt hétvégén Horváth Benjámin (29).

A labdarúgó Baranya megyei III. osztályban szereplő Szentegát játékosa, aki a Nagydobsza elleni, idegenben 8–4-re megnyert bajnokin hét gólt ért el. A bajnokságban már 32 találatnál tart, amivel vezeti a Csík-csoport góllövőlistáját.

A játékos hatéves kora óta igazolt futballista, mindig is csatárt játszott. Korábban megfordult a Szigetvári VMSE-ben (ez volt az első klubja), Mozsgón, Szentlőrincen, Szentlászlón, Patapoklosiban és a Kaposvári Rákócziban is. Szinte minden egyes gólját lábbal szerezte, a fejelés nem az erőssége. Gyors, jól cselez és kiválóan végzi el a szabadrúgásokat. Édesapja az edzője Szentegáton, 25 éves húga is focista, Barcson. Civil foglalkozását illetően sofőr, élelmiszert szállít, bejárja az egész országot.

– Szentegáton nincs edzés, mert nincs meg hozzá a megfelelő létszám – meséli Horváth Benjámin. – Szűkös a keret, nagyon kevesen vagyunk, legutóbb a Nagydobsza ellen az 53 esztendős édesapámnak is be kellett állnia. A 4. hely számunkra a realitás az idény végén. Ami pedig engem illet, nem valószínű, hogy a következő szezont is ebben a csapatban játszom majd le.

